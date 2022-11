Reapareció Victoria Vanucci y habló de su duro momento familiar

A pesar de mantener un bajo perfil, Victoria Vanucci reapareció en su cuenta de Instagram para contar el duro momento familiar que le tocó atravesar.

Instalada en Los Ángeles, la empresaria comenzó una nueva vida alejada de los medios y abrió un restaurante de comida saludable en el que dedica su tiempo y su trabajo.

Sin embargo, Victoria Vanucci también se animó a abrir su corazón y dedicó un especial mensaje a su familia y seguidores.

"Yo sé que ustedes no saben de esto, pero fueron meses muy duros para mí y mi familia. No me he sentido de lo mejor. Cuando una planifica tantas cosas y luego el universo toma un giro inesperado, tu mundo da vueltas y eso fue lo que me pasó", reveló en sus redes.

Sin revelar el problema que la preocupa, Vanucci aprovechó a dedicar un especial saludo a su mamá. "Le quiero decir a mi mamá que esto es para ella. Te amo. Sos mi heroína, una luchadora que le demostró a todos lo fuerte que es. Sos asombrosa como madre y creo que te lo tengo que decir más seguido", siguió.

La nueva vida de Victoria Vanucci

Alejada de su familia y el país, Victoria Vanucci volvió cuando se enteró que su mamá había sido diagnosticada con cáncer de mama.

Después del exilio mediático por las imágenes de su ex marido, Matías Garfunkel, y las denuncias de maltrato en su local de lencería, la ex tenista hizo un refresh y volvió a empezar. También, se animó a hablar con la prensa y contó cómo atravesó ese duro momento.

"La noticia del cáncer de mama grado 2 estalló en plena pandemia, a 6118 kilómetros “de una distancia que ya no existe”, dijo en una entrevista con Infobae.

“Me desesperé. Necesitaba estar con ella y llenarme el corazón. Lamentablemente, todo lo que viví en el pasado me dejó sola: sin ellos, sin amigos, sin mi país”, relató.

“Sí, atravesamos situaciones muy difíciles. Pero los años, que también me ayudaron a crecer, fueron depurando lo peor. Limpiaron. Y fue así que sanamos”, aseguró sobre la distante relación con su familia.