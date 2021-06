La foto de Rebel Wilson que se hizo viral: en traje de baño y disfrutando de la playa

Rebel Wilson inauguró el verano boreal desde Palm Beach con una foto en traje de baño que deja al descubierto su nueva silueta, sorprendiendo a sus 9.9 millones de seguidores en Instagram.

La protagonista de Pitch Perfect, convirtió al 2020 en el año para priorizar su salud y fue así que se enfocó en perder peso mediante dietas saludables y ejercicio. "Mi objetivo nunca fue ser delgada. Sigo siendo yo. Me encanta tener curvas y sigo siendo curvilínea, pero en una versión más saludable. Ese era mi objetivo", confesó a la revista People tras haber logrado bajar 30 kilos.

El posteo de Rebel Wilson en la playa que se hizo viral.

Rebel Wilson además animó a todos sus seguidores a buscar la versión más saludable de sí mismos. "Eso no significa necesariamente tener que ser más delgada, solo significa no tener hábitos poco saludables. Me gusta pensar que me veo bien de todas las formas", dijo.

Además de cambiar sus hábitos alimenticios, Rebel incorporó el deporte en su día a día. Lo que más le gusta es caminar, ejercicio que le recomendaron los profesionales que cuidan de su salud: "Me dijeron que caminar era la mejor manera de perder la grasa corporal que me sobraba", aseguró.

La extrema dieta de Adele para bajar 70 kilos

Al igual que Rebel Wilson, Adele pensó su 2020 como el año de la salud. El secreto estuvo en los cambios de hábitos dañinos para su salud por un mejor método de vida.



Su reconocida amiga, Ayda Field, fue en quien se inspiró según expresó Camila Goodis, su entrenadora personal. “La verdad es que no creo que le guste demasiado hacer deporte, pero salta a la vista que ha cambiado su rutina y creo que el 90% de sus esfuerzos se han centrado en su dieta", expresó la especialista en diálogo con The Sun.