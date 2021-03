Reunión de MasterChef celebrity: El beboteo "comprometedor" de Vicky Xipolitakis a Germán Martitegui

Se reunieron todos, o la gran mayoría de los participantes de la primer temporada de MasterChef celebrity con el fin de celebrar el cumpleaños de Donato De Santis. Pero los que se llevaron toda la atención fueron Germán Martitegui y Vicky Xipolitakis, ya que se los pudo ver muy acaramelados toda la noche.

El tuitero llamado David Investiga en la plataforma descubrió unas imágenes que dejaron al jurado del certamen de comida en evidencia frente a los sentimientos de la melliza griega. Gracias a su investigación, hace algunas horas consiguió algunas imágenes comprometedoras de ambos.

Anoche la parejita de #MasterChefArgentina Xipolitakis y German!

[La imagen la conseguí investigando, no la saqué yo]

Primero en #InvestigaDavid

09:17 hs ningún medio de comunicación lo anunció! pic.twitter.com/BALKmrmtpf — 🅸🅽🆅🅴🆂🆃🅸🅶🅰🅳🅰🆅🅸🅳 (@InvestigaDavid) March 6, 2021

En la secuencia obtenida por el usuario se los puede ver a Vicky y Germán muy cercanos, olvidándose del distanciamiento social, mientras se dicen cosas al oído. En la siguiente aparece el jurado tapando la cámara y a su izquierda está la mediática en posición de darle un beso en la boca.

Como reflejan las fotografías, se nota que Tegui y la griega ya son más que íntimos amigos, pese a los rumores que afirmaban que todo era parte del reality.

Además también aparecieron fotos de todo el grupo, en donde se destacan personalidades como: La Negra Vernaci, Claudia Villafañe, Damián Betular, entre otros.

Claudia Fontán y El Loco Montenegro: ¿la nueva pareja de Masterchef?

Claudia Fontán ingresó esta semana a Masterchef Celebrity y ya revolucionó el certamen. En esta oportunidad, la bella rubia tuvo un momento de coqueteo con el Loco Montenegro y muchos no dejaron pasar que podría pasar algo más entre los participantes.

Todo comenzó cuando Santiago del Moro le reveló a los concursantes el desafío del día: cocinar comida de avión. En ese momento, Claudia reveló que cuando era joven quiso ser azafata, sin embargo la altura no se lo permitió. "Tenías que medir de 1,70 cm para arriba", dijo la Gunda al tiempo que el conductor decía que Montengro habría dado con la talla.

"Me puedo parar al lado de él con distanciamiento social para que se ve la diferencia de alturas", dijo Fontán e inmediatamente corrió a ponerse cerca del concursante. "¿No seríamos una pareja divina?", dijo. "Me encantaría que me haga a upa", agregó. "Yo no tengo problema", le retrucó el basquetbolista.