Revelan cuál fue la frase que habría dicho la China Suárez cuando se enteró del nuevo romance de Vicuña

La China Suárez decidió alejarse de las redes sociales y mantener el perfil bajo tras la súper exposición con el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Pero este silencio también tiene un motivo y es que coincide con la confirmación del romance de Benjamín Vicuña con Eli Sulichin, quienes fueron descubiertos en las calles de Punta del Este.

Mientras los rumores de un viaje a Europa crecen con fuerza, en Paparazzi revelaron cuál habría sido la reacción de la actriz de 29 años al enterarse del romance de su ex. "No le voy a dar de comer a nadie después de todo lo que pasé con el otro", le habría dicho a sus amigos más íntimos.

"Mejor. Qué vaya a llorar a otra parte. Eso para mí está terminado", agregó luego después de ver la tapa de revistas en la que Vicuña es protagonista.

Mientras la China Suárez se alejó de las redes, Eli y Benjamín Vicuña disfrutan de su romance en el Este.

Eli Sulichin tuvo un curioso gesto con la China Suárez

Después de la oficialización del romance de Benjamín Vicuña, Juariu fue la encargada de descubrir el gesto de Eli con la China.

"Me fijé si la China la sigue a Eli y no la sigue, se entiende. Pero Eli Sulichín empezó a seguir a la China Suárez hace poco”, demostró la periodista.

Luego, la participante de Masterchef descubrió que Pampita no sigue a Eli, a pesar de que fue señalada como una de sus amigas. "Como es muy amiga de Pampita, entró a los seguidores de Pampita y veo que Eli Sulichín la sigue. Entonces me fijé si Pampita la sigue a ella y no la sigue. Es raro, es amiga pero no la seguís", añadió.

Eli Sulichin sigue a la China Suárez en redes sociales.