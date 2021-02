Revelan detalles del conflictivo divorcio de Dolores Barreiro y Matías Camisani

Dolores Barreiro y Matías Camisani anunciaron su divorcio en 2019 después de 20 años de amor. Los modelos son papás de Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra y, según diversos rumores, atraviesan un conflictivo divorcio.

Sobre estas versiones, Mariana Brey aseguró que la ex pareja atraviesa una profunda crisis relacionada a la crianza de sus hijos. "Me cuentan que están atravesando una crisis como pareja separada y que tendría que ver con la crianza de los 5 hijos que tienen en común. Ellos viven en casas separadas y los hijos estarían mucho más tiempo con Matías que con Dolores. Están intentando organizar esto como familia. Porque a mí me cuentan que él estaría súper abocado a la crianza de sus hijos, y ella menos", aseguró la periodista.

Días antes, Rodrigo Lussich disparó la misma versión y aseguró que fueron los constantes viajes de la empresaria lo que provocó problemas entre ellos.

Dolores Barreiro y Christophe: la verdad de su vínculo

En medio de esta crisis, Dolores Barreiro enfrentó rumores de romance con Christophe Krywonis después de que circularan algunas fotos comprometidas en redes sociales.

Las repercusiones del hecho no tardaron en llegar, tanto como el descargo que realizó Christophe en su Instagarm frente a las cosas que se decían. “Comunicado de la cocina de Christophe por cosas que no tienen que ver con lo mío. En vista de la amplitud que tomó la noticia de un paseo que di por el viñedo con mi amiga Dolores Barreiro de la mano y a los abrazos brindando por la vida y el reencuentro”, comenzó.

Y agregó; “Es triste ver que tengo que publicar un video diciendo que es una amiga, que hicimos un video de un reencuentro en el viñedo de una amiga, brindamos y fuimos caminando, punto. Pasamos unos días trabajando y no más que eso”, argumentó Krywonis.