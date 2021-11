Revelan la condición que la China Suárez impone a sus nuevas parejas

Después del acercamiento con Mauro Icardi, la China Suárez está envuelta en nuevos rumores de romance con un empresario español.

Según informaron, se trata de Armando Mena Navareño con quien la actriz se habría mostrado a los besos en un boliche madrileño.

Lo cierto es que, después de estas versiones, en Intrusos dieron detalles de cómo sería la actual situación sentimental de la China Suárez.

Según contó Paula Varela, la actriz de 29 años no está interesada en mantener un vínculo serio. "Lo que me dicen es que un prensa, al que se lo vio muchas veces con la China, los presentó. Y es como que la China está con él como está con varios. No es el único con el que está", aclaró la periodista.

Armando Mena Navareño sería el nuevo candidato de la China Suárez.

Sobre la relación con el empresario, la panelista aseguró que sólo fue algo pasajero. "Lo hicieron allá en Madrid, tienen el mismo grupo en común. Y lo que la China le planteó, como otros con los que twittea, es que ella no quiere nada serio. A ella le gusta y va. Le gusta, va y chau, chau, ya está", disparó.

La China Suárez, a los besos en un boliche

A tres meses de la ruptura con Benjamín Vicuña, la China Suárez se mostró cerca de Armando, el empresario que también es cercano a Ursula Corberó y Chino Darín.

La pareja se conoció durante su estadía en Madrid y comparten amigos en común. "La vieron a los besos en el boliche", comentó Maite Peñoñori en LAM. "En las redes se está hablando de ellos porque cruzaban muchos likes, corazoncitos", agregó al respecto.

"Pero a mí me habían contado que, el sábado posterior a que explote el Wandagate, la China había estado apretando, a los besos, en un boliche en Madrid. Adelante de todos", aclaró Maite para luego mostrar la foto y detallarla: "Están en un sillón, a los besos, en un VIP de un boliche en el que había mucha gente. No están solos. La foto es de hace dos semanas".

"Ella se mostró primero en la puerta del boliche. Estaba fumando afuera. Después la vieron adentro con él", concluyó la panelista.

China Suárez en un boliche con Armando Mena Navareño.