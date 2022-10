Revelan la condición de Guille Valdés para participar en ¿Quién es la máscara?

Guille Valdés fue una de las figuras que el domingo reveló su identidad en ¿Quién es la máscara?

La modelo y empresaria se puso en la piel de Oli, una pez globo que cautivó a los jurados del certamen con su show. Pero el paso de Guille Valdés por el reality de Telefe generó una serie de críticas, por ser el principal competidor con Canta conmigo ahora, el show de Marcelo Tinelli en El Trece.

Guille Valdés interpretó a Oli en ¿Quién es la máscara?

Sin embargo, en Socios del espectáculo revelaron cuál fue la condición de la ex mujer de "El cabezón" para no provocar rispideces. Tal como contó Rodrigo Lussich, la empresaria impuso una cláusula. "Ella dijo 'ponganme un domingo que no está Marcelo", dijo Rodrigo Lussich en el ciclo.

"Natalia Oreiro dio una nota en LAM y dijo que no estaba. Yo le creí. Y ayer salió que Oli era Guillermina Valdés. Lo que le habrá caído a Tinelli que dijo 'que buena producción'", disparó el periodista.

Guille Valdés estalló en llanto en ¿Quién es la máscara?

Guille Valdés fue la última figura eliminada en ¿Quién es la máscara? y su participación generó emoción en la empresaria.

La diosa se mostró conmovida por este desafío y estalló en llanto una vez que fue descubierta en el certamen. "Uno se quiere quedar no porque quiere ganar, sino porque es maravilloso", dijo Guille Valdés una vez descubierta.

"Tengo un nivel de exigencia muy grande, y a veces con las canciones no podía lograr el registro de voz como quería. Todos me ayudaron. Ojalá que todos puedan ser la máscara, porque podés ser vos. Volví a jugar a mis 45, pero bueno, no sé si alguna vez juegue así. Estoy agradecida a la oportunidad. Le tuve que pedir ayuda a mi hijo Dante porque yo no cantó en inglés. ¡Me daba con un caño! Me decía "mamá, no sos cantante". Le pongo mucho amor a todo", dijo entre lágrimas.