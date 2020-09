Revelan las últimas palabras que dijo Lady Di antes de morir

Hace 23 años Lady Di perdía la vida luego de un choque en el puente del Almá, en París, Xavier Gourmelon, el bombero que la socorrió aquella noche, reveló cuales fueron las últimas palabras de la princesa minutos antes de fallecer.

Según reporta el Daily Star, el hombre detalló que Diana estaba: "consciente y con los ojos abiertos". Y agregó: "La tomé de la mano y le pedí por favor que no cerrara los ojos. No había sangre visible en su cuerpo, solo una lesión en el hombro izquierdo".

Así quedó el Mercedes Benz que llevaba a la Princesa Diana y Dodi Al Fayed. El empresario murió al instante.

31 de Agosto de 1997

Pero lo que más conmovió al mundo, fue las últimas palabras que susurró la madre de William y Harry: "Me miró y me preguntó: "¡Dios mío! ¿Qué pasó?". “Se movía muy despacio y pude ver que estaba viva. Noté que tenía una lesión leve en su hombro derecho y, más allá de ello, nada significante. No había sangre en ella en absoluto”, recordó el socorrista.

Inmediatamente, tuvo un paro cardíaco. "Le hice todas las acciones de RCP, le masajeé el pecho y logré que volviera a respirar. En ese momento realmente pensé que sobreviviría, porque no había daños a la vista de gravedad", reveló

La prensa mundial logró captar el momento exacto en el cual Gourmelon socorría a Lady Di.

El servicio de emergencia se enteraría luego de que la mujer que falleció poco después era la princesa Diana. "Fue muy perturbador, no podía creer que había fallecido en el hospital, si cuando la rescatamos estaba con vida", aseguró con mucha angustia.

"Ahora sé que tenía graves lesiones internas, pero el recuerdo de esa noche permanecerá conmigo para siempre, porque no tenía idea de que era ella, y creo que todos la extrañamos", cerró Gourmelon.