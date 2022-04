Revelan los verdaderos motivos de la separación de Jujuy Jiménez y Bauti Bello

Jujuy Jiménez confirmó la separación de Bauti Bello, a meses de su inicio.

La modelo habló con Luli Fernández en Socios del espectáculo donde dio detalles de la ruptura. "Quien decide terminar la pareja es Sofía. Estuvo mucho tiempo de viaje en Dubai y tiene como plan irse a vivir a otro país porque ha tenido propuestas laborales piolas”, contó la panelista.

Luego, reveló parte del chat que tuvo con Jujuy Jiménez en los que dio más detalles de esta decisión. “No, la mejor, pero ya no estamos más juntos. La verdad es que tenemos proyectos distintos y yo quiero irme a vivir afuera”, contó la morocha sobre esta radical ruptura.

Sofía Jujuy Jiménez y Bauti Bello.

Luli Fernández también analizó la separación y le dio un consejo a su colega. “Yo le advertí a Jujuy que tenga cuidado y que él no quiera hacer como que fue él el que la dejó, porque eso es muy de persona dejada, pero Sofi me dijo que ella terminó todo", agregó.

El mensaje de Bauti Bello tras su ruptura con Jujuy Jiménez

Antes de que Ángel de Brito confirme la separación de Jujuy Jiménez, Bauti Bello provocó comentarios cuando compartió un contundente mensaje en redes.

"Quien pone muchas excusas, tiene pocas ganas", decía la placa que el galán subió a su Insta Stories.

Sobre este post, Luli Fernández también aportó: “Ella le dijo la verdad a él, no dio vueltas, pero parece que él no lo recepcionó bien. Para mí sigue enamorado de Sofi… A ella no le gustó que subiera esa historia”.

