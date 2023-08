L-Gante lleva detenido más de dos meses y su situación preocupa a todos. La familia se mostró angustiada al hablar de la detención del cantante y de la difícil situación legal que está atravesando porque parece que estará bastante más tiempo encerrado. Sin embargo, en DDM, el programa de Mariana Fabbiani, revelaron nuevos detalles que podrían beneficiarlo.

"Ayer anunciábamos que podía haber un poco de esperanza para L-Gante. ¿Y ahora?", preguntó Mariana Fabbiani a Martín Candalaft. "Ahora se conoce una noticia que es una declaración testimonial donde una persona, una de las supuestas víctimas de L-Gante, no en la última causa, sino en una causa previa de amenazas, declara de manera testimonial y de alguna manera se desdice y asegura que su propio abogado lo obligó a mentir", lanzó con contundencia el periodista.

L-Gante

Ahí mismo, le dio el pie al panelista que tenía las declaraciones de la supuesta víctima que se retractó de las acusaciones que había hecho previamente. "¿Qué declaró en las últimas horas? Textual: 'Me desperté en las últimas horas y ahí conocí a mi abogado (Leonardo Sigal). Me dijo que diga que L-Gante me había pegado con un arma así la causa se elevaba a Juicio. Era más rápido e iba a ganar más. Al mes le dije a mi papá que me pareció que no era L-Gante. Había uno parecido a él'", planteó el panelista.

Según comentó el periodista de DDM, el denunciante de L-Gante se habría retractado ahora porque le agarró culpa.

Por supuesto que en el programa de Mariana Fabbiani comenzaron a debatir sobre lo que sucedería con esta supuesta víctima de L-Gante luego de retractarse por esta dura declaración que hizo contra el cantante. Entonces, Elba Marcovecchio comentó lo suyo y explicó que se lo tiene que procesar por falso testimonio, ya que en alguna de las dos declaraciones habría mentido.