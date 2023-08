Andrés Nara reapareció en los medios cuando comenzó la preocupación por la salud de Wanda Nara, aunque realmente fue liquidado por muchos por su comportamiento. A pesar de que la familia le pidió que no hablara de nada, él sigue haciendo sus apariciones mediáticas y genera polémicas con los delicados datos que revela. Ahora, en LAM habló de la relación que solía tener su hija con L-Gante.

Hace algunos meses, cuando Wanda Nara y Mauro Icardi estaban separados por las infidelidades del futbolista, la conductora comenzó a salir con L-Gante, el cantante de cumbia que sigue preso luego de dos meses. Se los veía muy juntos, aunque nunca hablaron del tema ni terminaron de confirmar su relación, por lo que no se sabía si eran amigos o estaban iniciando un vínculo amoroso.

Andrés Nara y Alicia Barbasola

Tiempo después, Wanda Nara volvió con Mauro Icardi y la relación con L-Gante quedó en la nada, por lo que tampoco hubo una confirmación de que algo pasaba entre ellos dos. Sin embargo, ahora apareció Andrés Nara para sacarnos todas las dudas.

Resulta que en LAM, el programa de Ángel De Brito que actualmente está conduciendo Yanina Latorre, invitaron a Andrés Nara por una información que le llegó a la conductora interina. "Fue en la época de la infidelidad de Mauro con la China Suárez. Nora llamó a su ex (Andrés Nara) para que intercediera por Wanda y lograra que terminara la relación ya que lo consideraba una persona tóxica para su hija", empezó.

Wanda Nara y L-Gante

"Nora me pidió que hable con Wanda a finales del pasado año por su relación con Mauro Icardi. No vi nada nunca sino que me guiaba por lo que me decían", explicó Andrés Nara sobre la información. Luego, mencionó a L-Gante y las angelitas no se contuvieron de preguntarle sobre esta relación: "Había conversaciones de pareja íntimas. Yo no vi nada nunca pero la noté muy nerviosa a Wanda y eso me preocupaba por la situaciones que esteban pasando. Quería saber hasta qué punto era el problema entre ellos, había tensión porque ella estaba con L-Gante".

Andrés Nara reveló cuál fue el vínculo que tuvo Wanda Nara con L-Gante

Luego del comentario de Andrés Nara que confirmaría la relación de Wanda Nara con L-Gante, Nazarena Vélez le preguntó rápidamente: "¿Estás confirmando lo de L-Gante?". Sin embargo, se quiso lavar un poco las manos y dijo: "No, no. Ellos estaban. No sé a qué punto ni qué relación tenían".

Wanda Nara

Ahí mismo, Andrés Nara comentó qué veía él entre L-Gante y Wanda Nara y habló sobre un momento que compartió con el cantante. "Hablé con L-Gante justo el día de mi cumpleaños, el 24 de diciembre, que vino a la casa de Santa Bárbara. Me hizo un show y se quedó hasta tarde. Vi que con Wanda estaban bien pero no vi una relación de novios. Se dio la situación en medio de que no tengo un buen vínculo con Mauro, no nos llevamos", cerró.

