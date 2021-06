Martín Candalaft reveló cuál es la peor "angelita": "No me llevé muy bien"

Martín Candalaft habló de su experiencia en LAM y cuál fue la "angelita" con la que no se llevó bien durante su participación en el programa.

"Con Andrea Taboada no me llevé muy bien trabajando. No encajé bien con ella. Está todo bien igual, pero me parece que a veces con la información chocábamos al aire", dijo sin pruritos en El show del espectáculo con Ulises Jaitt.

Luego, Martín Candalaft aclaró que no es la "peor" compañera pero si con la que menos "onda" tuvo. "No sé si llamarla la peor compañera. Fue con la persona que menos congenié al aire. Eso no quiere decir que no volvería a trabajar con ella. Creo que es así. Por eso se pelea con Yanina Latorre", disparó.

Los motivos de la pelea de Andrea Taboada y Yanina Latorre, dos figuras de LAM

Como mencionó Martín Candalaft, Andrea Taboada y Yanina Latorre mantienen un duro enfrentamiento en LAM que las alejó de manera definitiva.

Sobre esta atroz pelea, Yanina explicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a mantener este trato distante con su compañera de LAM.

"Hace como dos años, me escribió para decirme que le había dolido una actitud mía, algo que había hecho en el programa. En ese momento, era muy amiga de Andrea. No voy a contar puntualmente qué fue lo que le molestó pero fue algo que dije al pasar", dijo Latorre en Polino auténtico.

Luego dio más detalles de la supuesta confusión de su colega. "Estábamos hablando de una pareja de famosos y yo tiré un comentario que ella se lo tomó personal. Justo estaba atravesando una situación difícil y creyó que mi comentario fue para pegarle a ella. Estábamos hablando en general, no fue para ella. Lo más raro de todo es que me dijo por mensaje que estaba todo bien, que me quedara tranquila y salió con todo esto", aclaró.

