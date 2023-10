El Bailando 2023 ya dejó algunas polémicas, parejas y separaciones. En este caso, se reveló que Martu Morales, pareja de Yeyo de Gregorio en el certamen, se separó de su novio, Fede Alvariza, quien la acompañó en varias ocasiones a la pista.

Revelaron que Martu Morales y su novio no estarían más en pareja

La tiktoker estuvo envuelta en una polémica antes de que el certamen comience, es que la bailarina rechazó ser la pareja de Martín Salwe. "Está todo bien. No lo conozco personalmente y nunca hablé, pero si lo veo la mejor, lo saludo y todo", dijo en su momento. "No estaba muy de acuerdo con lo que hizo en El hotel de los famosos, capaz era armado y fuera de la cámara no era así, pero no lo sé. Justo después me llamaron y me dijeron si me caía bien Yeyito", siguió.

Recientemente, Lo Mas Popu Com reveló que la tiktoker terminó con su novio, Fede Alvariza. "Hace un par de semana me contaron que Martu Morales (Participante del Bailando 2023) terminó con el novio", escribió la cuenta. Seguido a eso subió un antes y después del Instagram de Federico, en donde se puede ver que borró las destacadas con la bailarina.

