Martín Salwe se prepara para el Bailando 2023, que según Daniel Ávila comenzará el 22 de agosto. Sin embargo, parece que las polémicas lo persiguen, y recientemente se armó escándalo cuando se conoció que la bailarina que le habían asignado, decidió no bailar con el. Se trata de Martu Morales, influencer, y LAM la fue a buscar para que hable de sus razones.

Con respecto al inicio del Bailando 2023, Martu Morales se mostró muy feliz y emocionada por empezar esta nueva etapa. "Es una locura pero es re linda esta oportunidad y lo vamos a dar todo con Yeyito y Flor. La vamos a romper". Y es que la producción del reality de Marcelo Tinelli decidió asignarle otro compañero cuando decidió no bailar con Martín Salwe, y ese es Yeyo de Gregorio.

Martín Salwe se quedó sin bailarina

Por supuesto que el notero del programa de Ángel De Brito le preguntó por Martín Salwe y su decisión de renunciar a formar parte de su equipo. Martu Morales, respondió: "Está todo bien. No lo conozco personalmente y nunca hablé, pero si lo veo la mejor, lo saludo y todo".

Pero evidentemente no está todo bien, ya que Martu Morales tomó la decisión de no participar al lado de Martín Salwe. Ella explicó que se debe a su inexperiencia y a que no quiere que la asocien con alguien que está envuelto en muchas polémicas.

"Fue un tema mío, como no estoy metida en la tele y vi que a él lo metían más en quilombos, yo no quería entrar mal. Me dije 'yo soy del ambiente de las redes, me dedico a hacer humor y baile y nunca tuve problemas con nadie, y a él lo buscan más por eso y yo no quiero tener problemas con nadie'. Terminó pasando eso y no era la intención", explicó Martu Morales sobre la decisión de no formar parte del equipo de Martín Salwe en el Bailando 2023.

Por último, Martu Morales se tomó la libertad de opinar sobre el polémico episodio de Martín Salwe y Emily Lucius con Silvina Luna. "No estaba muy de acuerdo con lo que hizo en El hotel de los famosos, capaz era armado y fuera de la cámara no era así pero no lo sé. Justo después me llamaron y me dijeron si me caía bien Yeyito, lo conozco desde el año pasado y nos llevamos super bien, es como mi hermano mayor así que dije que sí", sentenció la bailarina.

