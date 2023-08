El Bailando, icónico programa de baile y entretenimiento, regresa a la pantalla chica de América con una nueva temporada que promete diversión y emociones. Cuatro futuros miembros del elenco de bailarines compartieron sus pensamientos y expectativas mientras se preparan para enfrentar el desafío de moverse al ritmo de la música y cautivar a la audiencia con sus habilidades en la pista de baile.

Elenco completo del Bailando 2023

¿Qué dijeron los participantes?

Romina Uhrig, conocida por su participación en la última edición de Gran Hermano, confesó que se prepara para dar lo mejor de sí en el escenario, aunque no sea bailarina profesional. “Saben todos que no bailo, pero le estoy metiendo un montón. Ensayo todos los días, 3 o 4 horas y estoy con todo", dijo la ex diputada.

Romina Uhrig

Además, Juli Castro y Martu Morales, compartieron sus expectativas entusiasmadas y se refirieron a su relación con el resto: “Nos llevamos bien con todos los participantes, no le tenemos miedo al hate ni a ningún jurado. Nosotras venimos a bailar". Las actrices de “Amor Propio” contaron que su fuerte no es el baile, si bien es una actividad que comenzaron a desarrollar desde chicas.

Juli Castro y Martu Morales junto al elenco de Amor Propio

Quien también habló con la prensa fue el locutor Martín Salwe, que confesó que aunque tiene ritmo y oído, tiene que ensayar porque le cuesta el baile. Igualmente, donde se sintió más nervioso fue cuando se le preguntó respecto al jurado. “Todos me dan miedo. Todos me conocen y con todos trabajé. No sé si es peor que me conozcan o que no, pero creo que, si me conocen es peor.”

Martín Salwe en El Hotel de los Famosos

La nueva temporada del "Bailando 2023" promete muchas alegrías, historias nuevas y derroche de talento en la pista de baile. Con estos cuatro participantes ansiosos por cumplir sus sueños y deslumbrar al público, la competencia seguramente estará llena de sorpresas y momentos inolvidables. No te pierdas este emocionante estreno en América que promete llevar el entretenimiento a un nivel exigente, el próximo lunes 4 de septiembre a las 22.

SDM