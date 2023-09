Yeyo de Gregorio fue uno de los participantes que debutó el jueves en Bailando 2023 junto a la tiktoker, Martu Morales.

Además de su carisma y su desenvolvimiento en la pista, Yeyo de Gregorio también participó de algunos polémicos escándalos antes de su ingreso en el Bailando 2023 que lo enfrentó a reconocidos actores como Cahete Sierra y Nico Vázquez.

El ex Casi Ángeles mantuvo duros enfrentamientos también con Gimena Accardi, esposa de Vázquez y con Daniela Aita, otra protagonista de la serie de Cris Morena.

El enfrentamiento de Yeyo de Gregorio con Nico Vázquez

Todo empezó en 2020 cuando Cachete Sierra participó de Cantando, donde hicieron un homenaje a Casi Ángeles. En ese momento, aparecieron en escena Nico Vázquez y Rochi Irgazábal, lo que provocó la reacción de Yeyo de Gregorio.

El actor desempolvó un viejo enfrentamiento con Vázquez y también generó la respuesta de Gimena Accardi. “El ‘vamos Cachete’ del caretón ese lo fue todo... mamá cómo les gusta el show”, dijo en ese momento Yeyo, quien luego tuvo que salir a dar explicaciones sobre su impulso.

“No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos, perdón pero no pude, me acuerdo de una frase que salió de su boca ‘voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado” agregó luego.

Lo cierto es que, tras este exabrupto, Gimena Accardi le respondió: "Las cosas se resuelven en privado, queda muy claro a quién le gusta el show acá. no voy a permitir que sea título de todos los portales la mentira que dijiste", contestó Gimena.

La verdad detrás del escándalo

Una vez que este conflicto salió a la luz, surgieron algunos rumores sobre lo sucedido entre Nico Vázquez, Cachete Sierra y Yeyo de Gregorio.

Según informaron diferentes medios, Sierra había sido el motor de una traición que se desconoce y que lo habría alejado de Nico. Sin embargo, esa diferencia se disolvió y hoy mantienen un vínculo bueno.

Pero en el contexto de esta pelea, también surgió otro conflicto con Daniela Daky Aita, quien interpretó a "Paisa" en Casi Ángeles. En ese entonces, circuló un video de Yeyo de Gregorio con Cachete Sierra en la que, cuando rememoran viejas anécdotas de la ficción de Cris Morena, mantiene una frase despectiva contra ella. "Él fue el novio de la China Suárez en la novela, le tocó comerse a Lali y le tocó comerse a Eva de Dominici. En Casi Ángeles lo cagaron, le tocó la paisana (Aita)”, dijo el actor.

Al escuchar esta repudibale frase de Yeyo de Gregorio, Aita respondió sin filtro. "Un comentario denigrante como este habla explícitamente de quien lo hizo. Es una cuestión de respeto básico. Respeto a una mujer, en representación de todas. Recibí muchos mensajes sobre esto, aún nos queda mucho por evolucionar", disparó.