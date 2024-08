María Eugenia Ritó protagonizó un accidente automovilístico en el microcentro porteño. El jueves 22 de agosto en LAM dieron los detalles de lo sucedido y la bailarina hizo su descargo en vivo y luego por Instagram.

María Eugenia Ritó fue protagonista de un escándalo policial

Pepe Ochoa llevó la noticia al programa de LAM, contó detalles de lo que vio una vecina del barrio y mostró lo que le comentó Ritó sobre lo ocurrido. Además el panelista aportó las imágenes que le llegaron en el momento del choque de la ex vedette.

Ángel De Brito le preguntó a Pepe que había pasado con María Eugenia Ritó, el panelista comenzó diciendo "Tuvo un episodio policial" y luego agregó: "Chocó su auto el sábado temprano y el domingo me llegaron los videos.

La información que me amplía esta persona que grabó es que ella estaba durmiendo y se levantó por los gritos que había en pleno microcentro".

Además Pepe comentó que la vecina le explicó: "Cuando empiezo a mirar hacia afuera se da cuenta de que se trataba de María Eugenia Ritó y la filmó". En el video que comparte el panelista, en el programa, se puede ver un auto blanco de frente a un container de basura. Además se la ve a la bailarina discutiendo con un policía.

María Eugenia Ritó chocó con su auto en microcentro

"Obviamente no chocó con otro auto. Hizo una maniobra y chocó con uno de esos contenedores de basura fijos y nunca quiso hacerse el test de alcoholemia y presentar los documentos. Pasó todo y se fue", detalló Pepe Ochoa sobre lo ocurrido.

María Eugenia Ritó hizo su descargo luego de su escándalo policial

Pepe Ochoa además de traer la información sobre el choque de la vedette, comentó que habló con María Eugenia Ritó y compartió en el programa el audio que le dejó la bailarina. "Todo bien, no pasó nada. Tengo acá el auto en casa, todo tranquilo. De verdad no pasó nada, un toquecito nada más. Como cualquier ser humano sobre la faz de la tierra", le explicó Ritó en un audio a Pepe.

María Eugenia Ritó

Luego de debatir un poco el tema, Ángel De Brito le dejó un mensaje a María Eugenia Ritó. "Le mando un beso a María Eugenia, no manejes si estás mal. No te mates al pedo, ni mates a nadie que vas a tener un problema peor", concluyó de esta manera, el conductor, el tema.

María Eugenia Ritó hizo su descargo luego del escándalo policial

Apenas hablaron del choque de María Eugenia Ritó en LAM, la ex vedette publicó un descargo en sus historias de Instagram. "Gente! No deduzcan cosas si no saben. Yo, Ever y el auto estamos perfectos en casa gracias a Dios. No ven en mis historias de IG que estamos bien? Igual gracias por preocuparse. Besitos", escribió Ritó para expresar tranquilidad a sus seguidores.

El primer descargo de María Eugenia Ritó luego del choque con su auto en microcentro

El viernes 23 de agosto, por la mañana, María Eugenia Ritó se volvió a expresar en sus historias de Instagram un poco más enojada ya que dice que todo lo que se habla no pasó. "Aló!! Dejen de poner títulos que no son, si fuese un problema; no tendría mi auto conmigo y alcoholemia me hubiera retenido con un acta, que más puedo explicar? Ocúpense de otras cosas más importantes de lo que pasa en el país. Yo y Ever divinas en casa. Gracias", concluyó el tema Ritó.

María Eugenia Ritó concluyó el tema con este descargo en sus historias de Instagram

Lo más importante de todo esto es que tanto María Eugenia Ritó como su amigo Ever, se encuentran bien de salud y el episodio quedó solo en lo que mostró Pepe Ochoa en LAM.

C.S.