Yanina Latorre llamó la atención de todos sus seguidores al ausentarse tanto de LAM como de su ciclo radial. El mismo Ángel de Brito reveló que la panelista estaría atravesando un mal momento de salud y que se estaba realizando distintos estudios.

Al ver la preocupación de sus seguidores luego de que Yanina no apareciera en ningún lado, Latorre decidió salir a aclarar lo que le ocurría en su cuenta oficial de Instagram para tranquilizar a sus fanáticos fieles.

Yanina Latorre en el piso de LAM.

"Estuve todo el día haciéndome estudios", reveló Yanina en sus historias y detalló lo que le sucede: "Tengo una lesión en el coxis y el sacro inflamado. No me caí, no me golpeé, jugué al paddel el sábado y creemos con los médicos que fue jugando al paddel".

Por último, Yanina Latorre mencionó cómo pudo haberse lastimado mientras jugaba: "Me lesione, me habrá dado un tirón, me caí, me agache", y agregó indignada: "No me da, tengo edad, cuerpo gastado, una se ve y dice llegué bien, pero no, adentro reventada".

Qué más dijo Yanina Latorre sobre su reciente lesión

La panelista se mostró muy afectada por lo sucedido y confesó: "Chicos, no se lo deseo a nadie, llevó dos días enloquecida. Ahora gracias a Dios, con el diagnóstico ya me dieron medicación y con el hielo empezó a ceder el dolor".

Para cerrar el tema, Yanina Latorre destacó la actitud de su hijo entre lagrímas: "Tengo el mejor hijo del mundo, está viniendo y me dijo 'mami, te llevo a comer y dormimos juntos' Dieguito te amo".

J.C.C