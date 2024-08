Ángel de Brito reveló "las brujerías" de Milett Figueroa

Ángel De Brito no es uno de los fanáticos por la pareja de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. En reiteradas ocasiones, el conductor fue duro contra la modelo peruana y cuestionó los motivos de su relación. En esta ocasión, De Brito acusó a Figueroa de usar "brujería" para retener al conductor del Bailando.

"Las brujerías" de Milett Figueroa que reveló Ángel de Brito

En LAM, Ángel De Brito anunció recientemente que Milett Figueroa formará parte del nuevo proyecto de Marcelo Tinelli. Esta noticia despertó una ola de críticas por parte del conductor. “Así como Romina Uhrig es profesora de gimnasia, Milett Figueroa hizo talleres de canto. En Argentina nadie habló de Milett. No le importó a nadie que esté en el Cantando, salvo a nosotros que nos gusta criticarla”, lanzó furioso.

De esta manera, aseguró que la modelo "no está enamorada de Tinelli, lo está usando para ser famosa". A pesar de esto, De Brito apuntó: "Yo creo que se deben satisfacer bien porque sino no estaría en el jurado". Sin embargo, el conductor se enteró de que la madre de la modelo había expresado comentarios negativos sobre él, acusándolo de ser un chismoso.

Por eso, decidió hablarle directamente a Milett y acusó: “No necesito trabajar acostándome con nadie, no me acomodan así a dedo. No hago brujerías como la madre, no hago amarres. A Marcelo lo tiene bien amarrado de los pelos”.

Ángel De Brito es uno de los mayores haters de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Si bien los conductores tienen una buena relación entre ellos, la figura de LAM no acepta a su pareja. En sus redes sociales, cuando le consultaron por qué opinaba así de la modelo, él fue contundente: "Me parece falsa y no le veo la gracia. Sólo es una mujer bonita".