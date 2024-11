Enzo Fernández y Valentina Cervantes transitaron el término de la adolescencia juntos y se enamoraron desde hace algunos años cuando ambos tenían 18 años y posteriormente se mudaron junto. En un contexto distinto al actual y con muchas expectativas, vivían en un departamento muy pequeño y no estaban ni cerca de tener la vida que hoy llevan. La llegada de Olivia Fernández, el buen rendimiento en Defensa y Justicia que lo llevó a tener una nueva oportunidad en River Plate que rápidamente lo vendió al Benfica donde la rompió y se ganó su lugar en la Copa del Mundo de Qatar 2022 que disputó y ganó con la Selección Argentina y el arribo con una venta multimillonaria al Chelsea de Inglaterra fue todo el paso, además de la reciente obtención de la Copa América 2024, que ambos recorrieron juntos pero que recientemente tuvo su fin.

Sin ningún escándalo y entendiendo que el futbolista que se desenvuelve en Inglaterra quiere vivir su vida, la mujer de 24 años retornó a la Republica Argentina, tiene el trabajo de sus sueños y se prepara para convivir, empezar de cero y rehacer su vida con sus hijos. En este marco, la joven pudo charlar con Pochi de Gossipeame y se conocieron nuevos detalles de la ruptura amorosa.

Revelaron nuevos detalles de la separación entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Era una de las relaciones o vínculos de la Selección Argentina que parecían más firmes, pero de repente la falta de interacción en redes sociales y la no aparición de fotos juntos en el festejo por el primer año de Benjamín Fernández encendieron todas las alarmas y comenzaron a surgir todo tipo de especulaciones respecto a que Enzo Fernández y Valentina Cervantes se habrían separado, algo que con el correr de los días confirmaría LAM y la propia protagonista en su cuenta oficial de Instagram. Pero antes de que el tema estalle, Pochi de Gossipeame realizó una investigación minuciosa de las redes de ambos y encontró que ya no había likes, comentarios ni me gustas de parte del campeón de América con el combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni.

Con la desvinculación consumada y ella en Argentina, los especialistas en espectáculos continuaron indagando con el seno íntimo o alguno de las dos personas que conforman esta historia. Es aquí cuando Gossipeame pudo tener contacto con la madre de Benjamín y Olivia Fernández para tener mayor información sobre lo que aconteció entre los dos. "Él le dijo: 'Mirá, yo quiero seguir mi vida por otro lado', y ella lo entendió. Durante esos 10 días, hasta que ella se vino a la Argentina, le siguió cocinando los huevos y le hizo el café", comenzó diciendo este usuario de Instagram.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

Y posteriormente agregó sobre la contestación de Valentina Cervantes hacia Enzo Fernández: "'Ya está, no te voy a obligar a que me ames. Tenemos dos hijos súper chiquitos, vamos a tener que ocuparnos de ellos toda la vida". En cuanto a cómo viene siendo la vida de ella en nuestro país, Marcia Frisciotti reveló que "se está quedando en lo de la abuela, que es un lugar súper chiquito y no tiene lavarropas. Le lava la ropa la mamá de Enzo Fernández. Se lleva bárbaro con la familia de él".

La historia de Gossipeame con Valentina Cervantes.

Para concluir, la panelista comentó que le consultó a Valentina Cervantes sobre la posibilidad de si ve a Enzo Fernández con otra mujer y expresó que la respuesta de ella fue: "Qué voy a hacer, la verdad es que ya está, ya me dijo que quería seguir su camino. Está bien".

BL