Flor Vigna ya no se calla más y comenzó a contestar los ataques hacia ella. Hace unos días, la cantante se enfrentó a Lourdes Sánchez por Luciano Castro y se dijeron de todo. Maite Peñoñori reveló en LAM la táctica de algunos participantes para votar a la bailarina.

Revelaron que los participantes del Bailando 2023 van a complotar contra Flor Vigna

Revelaron que los participantes del Bailando 2023 van a complotar contra Flor Vigna

La cantante y la correntina tuvieron un ida y vuelta por Luciano Castro. La ex combate defendía a su novio y acusó a Lourdes de mandarle mensajes, aunque la pareja del Chato Prada se defendió y declaró que fue al revés, es una información que también manejaba Ángel De Brito que la cruzó a la bailarina en la pista para corregirla.

A raíz de esto, Maite Peñoñori explicó la estrategia de los participantes: “Me dijeron que se viene un complot contra Flor Vigna, porque están todos muy a favor de Lourdes y enojados con lo que pasó". "No saben lo que era hoy en los pasillos, era el comentario de todos. Ya estaban todos tejiendo los votos, 'la voto a esta', esto va a ser argumento de la votación", agregó el conductor de LAM.

Revelaron que los participantes del Bailando 2023 van a complotar contra Flor Vigna

“Me decían que Flor en el grupo de WhatsApp no está, que medio que no les da mucha cabida... No que está creída, no me dijeron ese término, pero como que va y hace la suya", siguió la angelita. "Flor no es de las más queridas de la empresa. Sí muy valorada por el show, por la producción, por el jurado, pero no es el primer año que pasa esto", acotó el conductor, pero la realidad es que hay que esperar al lunes para ver si hay una votación en masa hacia Flor Vigna.

AF.