"Bailando 2023" se encendió con chispas de controversia y confesiones impactantes cuando Flor Vigna respondió a las provocaciones de Lourdes Sánchez y reveló supuestos rumores de affaires en la vida de la bailarina.

Durante su participación en el programa conducido por Marcelo Tinelli, Flor Vigna dejó en claro su posición respecto a los permitidos en su relación con Luciano Castro, dejando entrever que podrían explorar otras opciones si ambos estuvieran de acuerdo.

"Todavía no lo charlamos, yo no tengo ningún permitido por el momento y Castro tampoco, pero me dijo que le gusta Jennifer Lawrence, de Los juegos del hambre, pero es de afuera", expresó la cantante.

La polémica de Flor Vigna con Lourdes Sánchez

No obstante, la polémica estalló cuando Ángel de Brito indagó sobre los mensajes que Luciano Castro había enviado a Lourdes Sánchez en el pasado. Flor Vigna reveló que fue ella quien le contó a su pareja que la bailarina lo había mencionado como su "permitido", a lo que el actor respondió: "Sí, fue antes de la pandemia".

Sin embargo, Vigna dejó entrever que Lourdes Sánchez habría tenido relaciones amorosas con muchas personas del medio y que antes de la pandemia, ella "lo andaba tiroteando" a Castro.

En ese momento, Ángel de Brito aclaró la situación señalando que fue Luciano Castro quien envió el mensaje a Lourdes Sánchez cuando no estaba en pareja con Sabrina Rojas y aún no estaba involucrado con Flor Vigna. A lo que Flor respondió, enfatizando que en el presente, Luciano está con ella.

Con tono polémico Vigna mencionó que "trabajó con todo el mundo y sabe muchas historias". Además, se mostró molesta por los dichos de Sánchez y su "ninguneo" hacia su música, y por eso la trató de "mala vibra".

