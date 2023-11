Las inesperadas palabras de Flor Vigna contra Lourdes Sánchez causaron gran revuelo en el "Bailando 2023".

El conflicto se originó cuando a Lourdes Sánchez y al Chato Prada les consultaron sobre quiénes eran sus "permitidos" en el programa. Ángel de Brito hizo referencia al hecho de que la bailarina había mencionado a Luciano Castro, actual novio de Flor Vigna, como su "permitido".

En ese momento, Flor Vigna no dudó en responder a esta situación. "Yo le dije a Luciano, 'mi amor, tengo un chisme. Lourdes Sánchez dice que sos su permitido'. Y él me dijo 'desde antes de la pandemia'. Lourdes ya lo había dicho y él estaba en familia. Era medio desubicado y le mandó un mensaje en ese momento", confesó la cantante.

Pero las declaraciones de Flor Vigna no se detuvieron ahí. Sin pelos en la lengua, lanzó un ataque contundente: "Lucho dijo que antes de la pandemia Lourdes estaba tiroteando. Me dijeron muchos affaires de Lourdes. Ella estuvo con mucha gente".

La respuesta de Lourdes Sánchez a los dichos de Flor Vigna

"Me pareció una acusación fuerte, que no me esperaba de ella, que siempre se muestra tan 'buena' y 'feminista'. Pero por suerte con el Chato sabemos perfectamente quiénes somos y cómo somos como pareja. Hace 12 años estamos juntos, formamos una familia y somos muy felices", declaró Lourdes en diálogo con el sitio Ciudad Magazine.

Respecto a la elección de Luciano Castro como su "permitido", Lourdes Sánchez aclaró que ni siquiera mencionó su nombre en el programa de televisión. "Cuando Marcelo me preguntó, dije el actor de España, Mario Casas. Ahí me pidieron que dijera alguien de acá. Y yo dije 'no sé'. No tengo ningún permitido acá. Ninguno me gusta", explicó.

Lourdes Sánchez también recordó una mención anterior de Luciano en su vida, que ocurrió hace años en LAM, donde, según ella, nombró al actor por mera casualidad.

Luego, sobre Vigna, opinó: "Lamentablemente, se fue al pasto porque me puso en un lugar horrible a mí y al Chato que estaba en el control en ese momento. No estuvo bueno para nada. Las cosas también están buenas para que cada uno se muestre tal cual es y dejen de hacerse las buenas", concluyó.

