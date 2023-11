Hace unos días que Luciano Castro viene siendo noticia. El actor tuvo un entredicho con una conductora de un programa de Paraguay y en la pista del Bailando 2023 fue nombrado por Lourdes Sánchez como que era su permitido, pero ahora ya no. Esto llevó a que se revelará que el novio de Flor Vigna le mandó un mensaje a la correntina.

El mensaje de Luciano Castro a Lourdes Sánchez que enojó a Flor Vigna

La correntina trajo el tema del poliamor a la pista y como era de esperarse Marcelo Tinelli no dudó en preguntarle quien era su permitido. Aunque la bailarina tardó mucho tiempo pensando que decir: "Cuando estaba en LAM dije que era Luciano Castro, pero ahora ya no es más". El conductor hizo eco de esto y manifestó que no le creía que eso había pasado.

La actual pareja del actor salió a hablar y esto generó que Luciano fuera tendencia como por dos días seguidos. Flor Vigna y Lourdes se habían agarrado en la pista porque la correntina la acusó de robarle el bailarín y de que subestimaba la pista porque solo se quedaría dos galas, aunque la cantante ya le comunicó a Marcelo que se quedaría hasta que la gente lo diga.

La ex de Nicolás Occhiato manifestó entre muchas idas y vueltas que la correntina revoloteó cerca de Luciano Castro y que le había mandado un mensaje cuando se filtraron sus fotos subidas de tono. Ángel De Brito la paró en seco y reveló: "La información que tengo yo es totalmente al revés, que el mensaje se lo mandó Luciano a Lourdes, no ella a él".

Entonces Flor Vigna contó: "Bueno, no lo sé, creería que fue como dije yo. Ella siempre fue media desubiqueti. Aparte, Castro me contó muchos chismes de Lourdes. Parece que estuvo con muchos hombres. Ella es así...". "Yo no voy a decir que no hubo mensaje. Lo único que puedo decir con respecto a eso que yo no fui la que escribió. Repito: yo no fui, yo no escribí", aclaró Lourdes Sánchez sobre los mensajes con Luciano Castro.

