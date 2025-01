El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sin resolverse, pese a que ambos dieron por finalizada su relación sentimental hace varios meses. Lo que inicialmente parecía un conflicto mediático ha derivado en un conflicto judicial, con ambos enfrentándose en una audiencia reciente. Recientemente se dio a conocer que la modelo quiere volver con el futbolista.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara quiere que Mauro Icardi vuelva

La modelo y el futbolista están tratando de resolver ante la justicia sus polémicas diferencias que en un principio comenzaron en el ámbito mediático. Por esta razón, en las últimas horas ambos se encontraron en una sesión judicial.

La audiencia se llevó a cabo en un clima tenso, en donde existieron reclamos y gritos. Pero lo que más llamó la atención fue el pedido que la mediática le hizo a su exesposo y padre de sus hijos. "Wanda le pidió volver a Mauro en el medio de la audiencia. Porque ella está convencida de que es algo que pueda lograr", comentaron en el programa de espectáculos Intrusos.

Este pedido por parte de la rubia sin duda da un giro inesperado al conflicto, ya que desde un principio ella estaba convencida de terminar su relación amorosa con el jugador del Galatasaray, incluso era él quien en el pasado estaba haciendo sus mejores esfuerzos para poder recuperar el amor de Wanda y reconstruir la familia.

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

Según la periodista Karina Iavícoli, la conductora de Bake Off quiere que el rosarino vuelva, no por amor, sino porque ella no soporta que él en este momento tenga un amorío con la China Suárez. Esto se debe a que la actriz fue la tercera en discordia cuando recién se originaba la disputa en el matrimonio.

Los detalles sobre la audiencia de Wanda Nara y Mauro Icardi

Durante la audiencia, Mauro Icardi manifestó su deseo de "hacer las cosas bien" y de proteger a sus hijas, asegurando que no quería hacerle daño a la madre de sus hijas. Sin embargo, Guido Záffora reveló que, detrás de las palabras del deportista , se escondía una realidad diferente". Bueno, hoy fue absolutamente todo lo contrario. Hoy me contaron que era un Icardi desencajado, me decían que entró en colapso", detalló el periodista.

Además, durante el encuentro legal se vivió una situación tensa, donde se escucharon relatos impactantes sobre diversas peleas de la pareja, aunque la actitud del futbolista dio mucho de qué hablar, lo que sin duda llamó la atención fue que Wanda Nara le pidió volver a Mauro Icardi, sorprendiendo a todos.

A.D