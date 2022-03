Revelaron quién fue la primera persona que se enteró del acercamiento entre la China Suárez e Icardi

El escándalo entre la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi sigue en agenda y todavía aparecen detalles desconocidos de este culebrón.

En LAM Yanina Latorre contó más detalles de cómo comenzó todo y quién fue la primera persona que se dio cuenta que entre la China Suárez y Mauro Icardi "había onda". "La primera persona que se dio cuenta de que podría estar pasando algo, porque había muchos likes de un lado y del otro, fue Paula Chaves", reveló la panelista.

"Paula la llamó y le dijo ‘te estás metiendo acá’. Porque vio que era la forma en la que se manejaba la China”, agregó Yanina.

La palabra de Paula Chaves sobre su amistad con la China Suárez

En esta sintonía, es que en LAM compartió una nota en la que Paula Chaves habla sobre la China Suárez y el supuesto final de su amistad.

"La verdad es que a mi me causa mucha tristeza todo, de verdad, pero no es mi tema. No estoy ni enojada, ni mucho menos, o sea, no me peleé con nadie. Simplemente pasaron cosas íntimas, más allá de esto, que no están buenas, pero a mi me duele y me apena la situación. Si quieren cerremos con esto: 'Yo no le dije sorete a nadie'", fueron las palabras de Paula Chaves.