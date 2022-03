Paula Chaves contó cuál fue el motivo real de su pelea con la China Suárez

Instagram

Ya es de público conocimiento que la amistad entre la China Suárez y Paula Chaves ya es cosa del pasado. La modelo fue quien se encargó de dejar en evidencia públicamente que la actriz ya no contaba con su apoyo, lo que dejaba al descubierto que la esposa de Peter Alfonso había tomado partido en el escándalo del Wandagate.

Sin embargo, Paula Chaves se animó a romper el silencio con respecto a este tema y por primera vez reveló cuál fue el motivo real del distanciamiento de la China Suárez, y como si eso fuera poco, aclaró que en ningún momento le dijo "sorete" como trascendió.

La China y Paula

"La verdad es que a mi me causa mucha tristeza todo, de verdad, pero no es mi tema. No estoy ni enojada, ni mucho menos, o sea, no me peleé con nadie. Simplemente pasaron cosas íntimas, más allá de esto, que no están buenas, pero a mi me duele y me apena la situación. Si quieren cerremos con esto: 'Yo no le dije sorete a nadie'", fueron las palabras de Paula Chaves.

La modelo también reveló: "A mi me hace muy mal estar involucrada en escándalos y me angustia, no me siento cómoda. Trabajé muchos años haciendo 'Este es el Show', y el que trabajó conmigo te puede decir que a mi me incomoda hablar del otro, tener que opinar de la vida del otro, como que no me siento cómoda. No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que encima no son mías".

La China y Paula

De esa forma, Paula Chaves dejó en claro que los motivos que la llevaron a distanciarse de la China Suárez, fueron situaciones que no estuvieron buenas, pero que no se siente cómoda viéndose involucrada en un escándalo con el que no tiene nada que ver, como lo fue en su momento el Wandagate.