Lali Espósito a través de su cuenta de X confirmó su asistencia al programa del domingo en la noche de Susana Giménez, pero lo que impresionó a todos los seguidores de la cantante fue la reacción de Moria Casán donde dejó de manera indirecta una crítica hacía la conductora.

El picante comentario de Moria Casán a Lali Espósito tras el anuncio de su presencia en el programa de Susana Giménez

La cantante suele ser muy activa en sus redes sociales, donde se muestra muy cercana a sus seguidores mostrándoles su día a día. En la tarde del sábado compartió un X donde confirmó que estará en el programa de Susana Giménez en el domingo en la noche, era algo que todos sus seguidores estaban esperando.

Lo que sorprendió a todos los seguidores de Lali Espósito fue la reacción de Moria Casán; es de público conocimiento la gran amistad que hay entre la cantante y la actriz por lo que esta última le dejó un “consejo” para asistir al programa de Susana Giménez, la conductora tiene cierta fama de ser algo despistada con sus invitados.

“Anda con una t shirt gigante k diga LALI, para k no t confundan, #que miedo#jasa, love gladiadora, lo tuyo now es #GELATINA”, expresó Moria Casán. Si bien la actriz compartió elenco en varias oportunidades con Susana Giménez luego de esto se distanciaron bastante pero no tuvieron grandes peleas por lo que algunos quedaron impactados por el posteo.

El cumpleaños de Lali Espósito con Diego Maradona como protagonista

El jueves 10 de octubre, Lali Espósito cumplió 33 años y lo festejó con amigos y sus seres queridos. Lejos de tener un look ostentoso o lujoso, la cantante se la jugó con una camiseta de la selección argentina manga larga que tenía el dorsal de Maradona.

Con este look la cantante se mostró súper contenta y alegre, con su conocido fanatismo por uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol mundial y de Argentina. Si bien este fue el detalle que más le llamó la atención de sus seguidores no fue el único. La torta de cumpleaños de la Lali Espósito también fue bastante peculiar, de color negro y en forma de corazón.

El festejo de Lali Espóstio no escapó de sus preferencias con colores oscuros y algunas decoraciones haciendo contraste. Pero lo que dejó a todos con la boca abierta fue la mesa dulce que se mostraba apetitosa. Los grandes amigos de la actriz estuvieron presentes en este momentos tan especial para ella, sabiendo que es uno de sus días favoritos. Entre ellos se pudo ver a su novio Pedro Rosemblat, su hermana Anita Espósito y grandes actores que la acompañaron a lo largo de su carrera.

