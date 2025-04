Benjamín Vicuña es una de esas personas que no tiene pruritos a la hora de hablar de su vida privada. Es por eso que resulta muy sencillo enterarse de su día a día, tanto en el pasado como en la actualidad con su nueva novia, Anita Espasandin. Sin embargo, había una información que hasta el momento se tenía guardada: por qué nunca se casó con Pampita ni la China Suárez.

Invitado a la mesa de Mirtha Legrand, el actor finalmente decidió aclarar el tema y, como es su costumbre, se mostró muy sincero al respecto. Así reveló, cuál fue el motivo que lo llevó a tomar la decisión de no contraer matrimonio.

Benjamín Vicuña se encuentra en pareja con Anita Espasandin.

Benjamín Vicuña reveló por qué nunca se casó con Pampita y la China Suárez

A diferencia de lo que se podía esperar, Vicuña aclaró que su decisión no tiene nada que ver con una cuestión de pensamiento y mucho menos de sentimiento con relación el casamiento. De hecho, en ‘La Noche de Mirtha’ reconoció que es algo que está pendiente en su vida con un sencillo pero efectivo: “Me lo debo”.

Si hasta el momento no se casó, es por otros factores que lejos están de tener que ver con el deseo. “En la vida adulta tuve dos parejas que son las mamás de mis hijos. Sobre por qué no me casé no sé, quizás porque no lo vi necesario”, explicó, sin problema alguna.

Ante esta primera intervención, Mirtha Legrand, fiel a su estilo directo, le preguntó si nunca se lo habían propuesto. El actor respondió con la misma seguridad que antes y excusó a sus exparejas. “No, no. Creo que había otras prioridades y aparte en el medio fui papá”, dijo.

Benjamín Vicuña y Pampita.

Tras eso, Benjamín Vicuña hizo alusión a su relación con Pampita, aunque no la mencionó de manera concreta. “En el caso de mi primer vínculo, la mamá de mis hijos venía de una separación y por eso tampoco estaba en los requisitos ni prioridades”, contó.

En lo que respecta a la China Suárez, no hizo mayores comentarios, más allá de los primeros. Cabe destacar que, hace algunos meses, había surgido el rumor de que la por entonces pareja había contraído matrimonio en secreto, en especial por la aparición de unas fotos con esa vibra. Una teoría que, a la luz de los hechos, queda completamente desmentida.

La foto del supuesto casamiento de Benjamín Vicuña y la China Suárez.

Benjamín Vicuña y su casamiento con Anita Espasandin

Lógicamente a esta serie de testimonios se le sumó un interrogante claro “¿Habrá casamiento con Anita Espasandin?”. Una pregunta que, a diferencia de las anteriores, Vicuña respondió sin dar precisiones. ““Llevamos casi un año juntos, y sin presiones mediáticas. Anita es todo lo que está bien en la vida, y la quiero cuidar”, sentenció.

De esta manera, Benjamín Vicuña explicó por qué nunca se casó con la Pampita o la China Suárez. Una declaración que puede sorprender a más de uno, en especial por la manera en la que se refirió al tema después de tantos años.