Oriana Sabatini y Paulo Dybala son una de las parejas más queridas de Argentina, y desde que anunciaron su casamiento, cualquier noticia sobre ellos enloquece a los fanáticos. Recientemente, en LAM revelaron una gran ausencia que habrá en la boda.

Se reveló una gran ausencia en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Se reveló una gran ausencia en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Durante el programa conducido por Yanina Latorre, debido a problemas de salud de Ángel De Brito, se reveló que la ausencia se trataba de Gabriela Sabatini, la tía de la artista. "Confirmado que no va. Ninguno dice nada demasiado profundo, pero en ese titubeo es todo raro", explicó la angelita con respecto a este tema.

Gabriela Sabatini

"No sé por qué no lo quieren blanquear. Oriana pobrecita, es la víctima, porque ella es cercana a la tía. La parte de Sabatini de Argentina, no quiere a la pareja de Gabi, están hace mil años, porque parece ser que ellos creen que la puso a Gabi en contra", siguió.

ORIANA SABATINI Y PAULO DYBALA

"Los amigos de de Gabi no quieren al clan Cathy/Ova. La boda la organiza Claudia Villafañe, que tiene un contrato de confidencialidad total, no trascendió nada. ¿Sabés como se enteran que Gaby no va al casamiento? La wedding planer la llamó y le dijo ‘no asisto’. Ese es el diálogo familiar. Entre Cathy y Ova pasa algo con Gaby, esto es opinión", agregó Yanina.

Desde LAM le hicieron una nota a Cathy Fulop sobre la posible ausencia de Gabriela Sabatini en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. La actriz se desentendió de la situación y afirmó que no sabe quién confirmó y quién no, y tampoco ha visto la lista.



AF.