El particular look azul y negro de Maxima Zorraguieta con plumas y sombrero

Durante los últimos días, Máxima Zorreguieta se volvió tendencia en las redes sociales por su look particular con colores invernales. La reina de Países Bajos se presentó en una reunión con SchuldenlabNL, y con Sea Ranger Service, con el objetivo de ayudar a los jóvenes en su futuro financiero y laboral. En el mismo, lució un outfit de plumas y sombreros, dos accesorios que son su fiel compañía para marcar ese estilo naturalista que la identifica. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en destacarlo y halagarla por ello.

Plumas y sombrero, el particular look de Máxima Zorreguieta con los colores invernales

Máxima Zorreguieta no duda en usar su estilo personal en todos los eventos en los que participa. En las últimas horas, asistió a dos talleres organizador por SchuldenlabNL, para ayudar a jóvenes de 27 años a pagar sus deudas, y asesorar a personas bajo custodia protectora para que puedan volver a gestionar sus propios asuntos financieros. Además, bautizó el nuevo e innovador velero de la empresa social Sea Ranger Service en Rotterdam, que ofrece capacitación marítima, empleo y oportunidades de entrenamiento.

Para el mismo, decidió lucir un particular look que se llevó las miradas por dos accesorios especiales y amados por la monarca. Cabe destacar que, en los últimos días, decidió ir por estos dos fieles compañeros en sus outfits: las plumas y los sombreros. En varios eventos reales, ya sean conciertos como reuniones, se mostró marcando su estilo naturalista con estos detalles que elevan sus atuendos. Sin embargo, el último que utilizo marcó, además, los colores invernales de la temporada.

Con un vestido por debajo de las rodillas, Máxima Zorreguieta lució un estampado estilo arabesco, con flores, ramificaciones y hojas, que combinaba el azul y negro. El mismo contaba con un detalle especial en el cuello y al final de la pollera que elevaba su elegancia: plumas de tamaño corto, que combinaban con un gran sombrero total blue. De esta manera, mantenía la seriedad del evento, pero le daban originalidad a su look. Por último, cerró con unas joyas doradas y plateadas, y unos zapatos de la tonalidad del mar.

Los seguidores no dudaron en destacar el amor que le tiene Máxima Zorreguieta a las plumas y los sombreros, y notaron que eran accesorios ideales para marcar originalidad en los looks y elegancia. La reina de Países Bajos es una influencia en la moda, ya que tiene un estilo personal muy marcado, pero tiene en cuenta las tendencias que llegan en cada temporada. Por eso, muchos están atentos a lo que luce en diferentes eventos, y ella logra llamar la atención por sobre todos los presentes.

