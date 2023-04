Ricardo Darín revivió una desopilante anécdota que incluye a Leo Messi. El actor dio una entrevista para Playroom, el programa de Migue Granados en ESPN y contó cómo fue que el ídolo de la Selección Nacional lo salvó en una noche de frío en Barcelona.

“Yo venía de pelearme con unos tipos en la radio, porque medio que estaban enojados con Messi por el rendimiento. Les dije ‘se van a lavar la boca con jabón este fin de semana cuando haga tres goles’ y ese fin de semana hizo tres goles”, contó Ricardo Darín sobre el comienzo de esta inolvidable anécdota.

En el relato, Ricardo Darín aseguró que en ese programa de radio aseguraban que él lo defendía porque eran amigos, a lo que el actor de Argentina 1985 refutó con que "eran conocidos".

“Lo conozco, es divino, pero les digo ‘ustedes no tienen idea de a quien tienen acá, a veces si, a veces no. Si un partido no hace un gol ya se le caen encima’”, contó el galán.

Luego, al salir de la radio su representante de prensa y él no pudieron volver al hotel en el que estaban, hacía frío y no tenían manera hasta que se cruzan con el mismísimo Leo Messi. “Escucho ‘¡Ricardo! Me doy vuelta y era él, Messi, en una camioneta”, reveló Darín que aseguró que el futbolista lo llevó hasta el hotel donde se hospedaba.

Entre ídolos: el mensaje de Leo Messi para Ricardo Darín

Después del Mundial Qatar 2022, donde la Selección capitaneada por Leo Messi se consagró campeón del mundo, el cine también le dio otra alegría a los argentinos con la nominación al Oscar de Argentina 1985, que protagonista Ricardo Darín.

En ese contexto es que Leo Messi dedicó un especial mensaje Ricardo Darín para felicitar por este logro. El deportista compartió una historia en sus redes y escribió: “Gran película Argentina 1985 con Ricardo Darín y nominada al Oscar. Vamos por el tercero”, junto a una foto de los actores.

AL.M