Cada dos por tres se publican notas sobre como Antonela Roccuzzo vive la moda. Y es que la empresaria y esposa del capitán de la Selección Lio Messi sabe cómo capturar las miradas e instalar tendencia. Su inteligencia para el mundo fashion y los negocios la llevó a ser embajadora de la marca "Bikinis Río", cuya dueña es nada menos que la hermana de Messi, María Sol Messi.

Y es que en toda ocasión, Roccuzzo se caracterizó por siempre encontrar el momento de desplegar su fascinación por la ropa. De hecho durante el Mundial de Qatar, a donde viajó para apoyar a su marido, aunque su look fue discreto - se la vio casi siempre con la remera de la Selección - usó un accesorio que destacó: una cartera Louis Vuitton celeste con cadena dorada. La misma tiene un valor de $2,690 USD. De este modo, Antonela Roccuzzo marcó tendencia con un outift descontracturado pero a tono con el día que vivió Argentina.

La cartera con la que Antonella Roccuzzo deslumbró en Qatar.

Ni que hablar de su presencia en importantísimos eventos de París, donde no perdió oportunidad de lucir sus impecables looks. A comienzos de año, Roccuzzo sorprendió a todos asistiendo a un importante evento de una marca de perfumes luciendo un look monocromático en tonos rosas. La chaqueta tenía un valor de 3500 dólares mientras que el pantalón vale 1090 dólares. Todo eso acompañado por una mini bag rosa de Givenchy valuada en 1640 dólares. La misma llevaba la inscripción “Mini Kenny Bag in pink” y estaba compuesta de piel de becerro drapeado y cierre magnético. Para completar, Roccuzzo completó su look con unos aros y una cadena de Tiffany cuyo valor es de 20mil dólares.

En febrero, Roccuzzo y su esposo, Lio Messi, asistieron a un evento benéfico de la Fundación que apadrina Presnel Kimpembe en Paris y los dos se mostraron muy elegantes, pero la que más destacó fue la rosarina influencer. Lució un vestido verde al cuerpo y sin mangas de la marca Saint Laurent que tiene un costo de 5 mil euros. Lo acompañó con sus accesorios favoritos de Tiffany, y con su box bag, también de Yves Saint Laurent, la cual tiene un costo de 3 mil euros.

También, en el último cumpleaños de Neymar, lució un conjunto que eligió la esposa de Messi, fue un total look por Gucci: Corset de breteles finos, color nude con detalles de encaje en negro, un mini short en negro, con los patrones clásicos bordados de la firma italiana, un cinturón negro acentuando su cintura y como stilettos de plataforma súper altos. La rosarina complementó el look con aros, pulsera y un collar en tonos dorados, llevó el pelo suelto y lució un maquillaje en tonalidades nude, muy discreto.

Cuáles son las marcas favoritas de Antonela Roccuzzo

Además de Givenchy y Gucci, dos importantísimas marcas de ropa y accesorios que han acompañado a Roccuzzo en muchos eventos, la marca Zara acompañó a la influencer durante toda su etapa en Qatar, alentando a la selección.

De hecho, si bien a la empresaria se la pudo ver con looks mas bien discretos e informales en Qatar, supo combinarlos con un pantalón cargo de Zara de 29.95 euros.

A su vez, una de sus prendas favoritas es una cartera de Chanel, verde, formato bandolera, con textura matealasseada y las icónicas letras “C” de la marca. La empresaria eligió el modelo en un tono verde que sigue marcando tendencia.