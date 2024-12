Úrsula Corberó, protagonista de grandes producciones internacionales, como ‘La Casa de Papel’ (Netflix), en esta oportunidad se robó todas las miradas con el increíble cambio de look que compartió en sus redes sociales. Como gran cantidad de famosos, la actriz aprovechó el fin de año para renovar su estilo y cargarse de buenas energías.

Así luce Úrsula Corberó tras su sorprendente cambio de look

A través de su cuenta de Instagram, la novia del Chino Darín compartió distintas fotos en donde se pueden ver los cambios que le hizo a su pelo, rubio platinado, corto y con ondas. Sin duda alguna una gran apuesta de la actriz por un corte canchero y sensual que no se le había visto antes, pero el resultado le quedó excelente.

La publicación que realizó Úrsula Corberó rápidamente alcanzó a más de 120 mil usuarios en Instagram, quienes le pusieron me gusta al posteo y escribieron gran cantidad de comentarios elogiando su nuevo aspecto: “Tu cabello rubio se te ve hermoso”, “estas brillando reina”, “new Ursu era”, fueron algunos de los mensajes que sus seguidores pusieron en las redes. Por su parte, no pudo faltar el “like” del Chino Darín, que de esta forma apoyó la nueva imagen de su novia.

En las distintas fotos que hizo la actriz, se la puede ver con distintos looks que destacan su elegancia y versatilidad. Para ella realizar cambios en su imagen no es nada nuevo, ya que en varias oportunidades se animó a hacerlos, como por ejemplo flequillo recto, mechas californianas, color chocolate intenso, corte bob, pixie rubio, corte mullet, entre otros.

Ya en la presentación de la película “El jockey”, una de las últimas en las que actuó, Úrsula Corberó llevó un look fashionista en tono off white con algunos detalles en color rosado, este lo combinó con unas medias transparentes y zapatos negros. Por su parte, eligió un peinado clásico con un rodete alto y un flequillo corto y recto; totalmente diferente al último cambio que se realizó.

Revelaron por qué "le sacaron" el papel a la China Suárez en el Jockey y se lo dieron a Úrsula Corberó

Úrsula Corberó terminó quedándose con el protagonista de “El Jockey”, película de Luis Ortega que promete representar a la Argentina en los Premios Oscar. Pero esta producción iba a ser totalmente distinta de lo que terminó siendo, porque en un primer momento el personaje que le quedó a la española, iba a ser para la China Suárez.

En un primer momento, en Implacables, cuando presentaron los datos del film que ganó el premio Horizontes a la mejor película; se hablaba que la protagonista iba a ser la China Suárez. Más tarde, una productora desmintió esta noticia “No, tenemos a la protagonista y va a ser Úrsula Corberó”, señaló.

Este cambio se debe a que la proyección internacional que genera la actriz española es distinta a la de la China. La elección de Úrsula Corberó, según Axel Kuschevatzky, “Esa película es algo totalmente diferente a lo que se vio hasta ahora en el cine nacional”. Por lo que la novia del Chino Darín se quedó con este papel por su gran carrera a nivel mundial.

