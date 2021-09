Ricky Martin se convirtió en un suceso viral después de su aparición en TV generara comentarios por el cambio radical en su rostro.

El cantante boricua fue "meme" en medio de la presentación de su gira norteamericana junto a Enrique Iglesias, cuya primera presentación será en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas.

Junto a Sebastián Yatra, los artistas lanzaron también el tema "Falta Amor" y fue también en este contexto que el rostro de Ricky Martin acaparó la atención. ¿Se hizo un retoque estético? Fue la pregunta que miles de usuarios formularon en Twitter cuando lo convirtieron en meme debido a su entrevista para el ciclo, El gordo y la flaca.

Ricky Martin apareció en TV y sorprendió con su cambio físico.

"Quedó igualito a Carlos Vives", fue el comentario de una usuaria de Twitter; y se sumaron otros como "siempre ha sido y será un bombón, solo que ahora se está derritiendo" o "no es el Ricky Martin que recuerdo".

Ricky Martin apareció en TV y sorprendió con su cambio físico.

Los secretos de belleza de Ricky Martin

Antes de esta aparición en TV, Ricky Martin se animó a contar cuáles son sus secretos de belleza en redes sociales.

El cantante reveló detalles de su rutina diaria, en donde incorpora diversos elementos para combatir el paso del tiempo. A través de Instagram, el boricua se mostró usando diferentes productor como parte de su última colaboración con Vogue.

"La vida es loca y uno tiene que ser práctico, uso agua de rosas, me la coloco a diario y me encanta el aroma que tiene", dijo Ricky.

"Esto es sobre el amor propio y el cuidarse a uno mismo", relata el cantante en inglés. "Me gusta cuidarme", afirmó.