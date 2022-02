Ricky Martin: conocé a Eric Martin, su hermano fisicoculturista

Instagram

Ricky Martin habla muy poco de sus hermanos, pero hoy te traemos un breve, pero muy sustancioso perfil de su hermano menor, Eric Martin. Podrás saber en detalles algunos datos que tal vez no te imaginabas de él y de paso, podrás verlo con tus propios ojos.

El cantante boricua tiene cinco hermanos. Con 50 años recién cumplidos, Ricky Martin lleva en la familia el título de hermano mayor. Para Eric, no importa la fama de su hermano, él siempre lo verá como “Enrique Martin Morales”.

Eric y Ricky Martin en una de las pocas fotos juntos.

A diferencia del cantante, Eric vive una vida mucho más alejada de los medios, en San Juan, Puerto Rico. En su cuenta de Instagram, el hermano menor del cantante promociona el ejercicio y el entrenamiento; asimismo, deja ver cómo su constancia lo ha llevado a tener un cuerpo delineadamente tallado.

Eric tiene la ventaja tener un especial vínculo con uno de los hombres más admirados y apetecidos por hombres y mujeres de todo el mundo, pero el entrenador personal, no hace uso de la fama de Ricky Martin, tanto así, que no tiene fotos con él en redes sociales.

Eric Martin, fisicoculturista de profesión.

La humildad de Eric lo ha llevado a mantener un perfil bajo, pero sí con éxito en su carrera. Cada vez que tiene la oportunidad, comparte con Ricky Martin y sus sobrinos.

¿En qué torneos ha participado el hermano de Ricky Martin?

Contario a presumir al cantante, Eric se dedica a compartir sus propios triunfos, logros y premios. Eric trabaja en gimnasios y de manera privada como instructor personal. También compite de manera profesional en torneos de fisicoculturismo. Entre sus logros está el haber sido Mister Puerto Rico en el 2013.

En Puerto Rico en el IFBB Tampa Pro.

En el 2016, Eric hizo parte del equipo de deportistas que representaron a Puerto Rico en el IFBB Tampa Pro (Federación Internacional de Fisicoculturismo, siglas en inglés). “Bueno ya aterrizando en Puerto Rico y de camino al Fitness Body Competition”.

El hermano de Ricky Martin también ha estado en la IFBB-NPC Prestige Cristal Cup. Pese a no haber tenido mucho éxito, no se dejó opacar y continúo adelante. “No tuve buen lugar, pero sigo mejorando mi condición. Necesito más pecho y hombro y ya”, agregó Eric Martin en su momento.

Eric Martin, hermano menor de Ricky Martin.