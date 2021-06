Ricky Martin habló sobre sus noviazgos con mujeres 

En el mes del orgullo LGTBI, durante el que se conmemoran una serie de acciones en torno a la conquista de derechos Ricky Martin fue el elegido para posar en la portada de la Revista People, que tiene un especial relacionado con la temática, abordando la carrera del intérprete y cómo se convirtió en un ícono de la comunidad.

En 2010, el cantante puertorriqueño anunció públicamente que era gay manteniendo, hasta ese momento, relaciones con mujeres que fueron conocidas de manera mediática, mientras que en privado tenía parejas de su mismo sexo. “El momento en el que me liberé, y que pude ser literalmente yo mismo, no tienen idea la cantidad de amor que recibí. Mi música no es para homofóbicos, mi entretenimiento es para la gente que cree en el amor”, dijo y siguió: “Mi padre fue quien me dijo que saliera del closet, me dijo que yo podía hacerlo, que tenía que hacerlo por mí, pero más importante por mis hijos” recordó.

Ricky Martin en la portada de Revista People

“‘No quieres que ellos crezcan mintiendo, no querrás ponerlos en la situación de que tengan que mentir u ocultar cosas por tí cuando crezcan’, me dijo. Yo estaba listo desde hacía un tiempo, solamente que estaba buscando la manera en la que podía hacerlo, no tenía idea cómo, pero cuando mi papá me dijo ‘Vamos Ricky, tienes que hacerlo’, me sentí aliviado, empoderado”, confesó.

“Me considero un hombre muy afortunado por haber tenido la energía de mi padre alrededor de mí en ese momento, el simplemente abrió la conversación y me dijo ‘vamos a eliminar este elefante gigante de la habitación’”, contó.

En la entrevista que dió para la Revista People, Ricky Martin revela que salió con muchas mujeres, pero que el mismo por minutos estaba confundido respecto a su sexualidad. "La sexualidad es algo complicado. No es negro y blanco. Está lleno de colores. Cuando salía con mujeres, yo estaba enamorado de mujeres. Se sentía bien, se sentía bello. No puedes fingir la química. Había química con ellas. No estaba tratando de engañar a nadie", comentó.

Ricky Martin compartiendo las fotos de la portada en redes sociales

Además, hizo referencia al avance que se dio en los últimos tiempos en torno a la conquista de derechos del colectivo LGTBQ: “Hemos avanzado tantos pasos como comunidad. Es hermoso ver cuan cómodos están los más jóvenes con su sexualidad, pero todavía hay un montón de resistencia por parte de gente que simplemente nos odia. Por eso para mí es tan importante ser visible, por eso para mí es tan importante que no me esconda, o tomar una foto con mi esposo y mis hijos y postearla en Instagram, porque sé que hay muchos hombres y mujeres en el mundo que están luchando con eso, y si me ven, quizás se sientan mejores con ellos mismos”.

Quiénes fueron las novias de Ricky Martin antes de conocer a Jwan Josef

La historia de amor de Ricky Martin y Jwan Josef es la preferida por los seguidores del boricua. Pero antes de "sentar cabeza", el cantante mantuvo una agitada vida amorosa.

Su historial con mujeres fue frondoso y el cantante mantuvo algunos affaires con colegas y actrices de los noventa. Su primer amor fue en 1991 gracias a la obra Mamá ama el rock, con Angélica Vale una de sus compañeras.

Ricky Martin habló sobre sus noviazgos con mujeres

Luego, se habló de que Ricky mantuvo un breve romance con Gabriela Sabatini en 1992. Más adelante, el intérprete se enamoró de Alejandra Guzmán, una rockera muy popular con quien mantuvo un vínculo intenso. “Era una mujer intensa, prohibida. Me rompió el corazón un poquito”, dijo Martin sobre este romance.

En 1993 Ricky Martin protagonizaba la telenovela Alcanzar una estrella junto a Sasha Sokol, con quien también se encendieron rumores de amorío.

Ricky Martin habló sobre sus noviazgos con mujeres

Sin embargo, fue la conductora Rebecca de Alba quien mantuvo el vínculo más prolongado, pero de bajo perfil. Sobre ella, Ricky hizo mención en una antigua entrevista, aunque no dio detalles. “En los años 90 estaba trabajando como loco. Tenía novias, tenía novios, perros, gatos. Pero mi carrera nunca saboteó mi vida íntima”, expresó.

Ricky Martin habló sobre sus noviazgos con mujeres

