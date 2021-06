Campi recordó un fuerte cruce con Ricky Martin que casi termina ¡a los golpes!

Durante su paso por PH Podemos hablar, Campi recordó sus primeros años en Videomatch y contó la mala experiencia que tuvo con Ricky Martin durante una entrevista en donde casi terminan ¡a las piñas!.

“Casi me agarro a trompadas con Ricky Martin”, empezó el actor con su relato. “Marcelo quería una entrevista con él, mi personaje de Jorge y José María en New York. A mí me encanta New York” , contó sobre la nota que debía hacer y por la cual esperó varios días.

"Estuvimos esperándolo cuatro días en el hotel y al quinto nos dicen 'venga que los está esperando en la Sony de Nueva York'", continuó Campi quien pensaba que finalmente iba a lograr su cometido.

"Llegamos, yo vestido como Jorge y veo que el tipo al productor le decía algo y me señalaba. Vino el productor y nos digo 'va a hacer la nota, pero con vos, no'. Ahí '¿cómo yo no? Hace cuatro días que te estoy esperando acá'. Ahí el productor dice 'bueno, no quiere hacer humor'", siguió su relató el humorista quien aseguró que en ese momento se empezó a "calentar".

"'Yo tengo que justificar que hace cuatro días que estoy acá', le digo. Ahí se envalentonó Ricky Martin, que es altísimo, y decía 'no quiero hacer humor' y yo le decía 'pero yo tengo que hacerlo'. Ahí es cuando le digo '¿vos creés que yo tengo un disco tuyo, Ricky Martin? ¡Yo estoy laburando!'. Se empezó a poner brava la cosa y a mí tuvieron que frenarme y a él también. Al final se hizo la nota pero sin mí", cerró su divertida anécdota.

Ricky Martin compartió un emotivo mensaje para sus fans

Como un verdadero rey de las redes sociales , Ricky Martin genera fuertes repercusiones con sus post y, esta vez, compartió un motivacional mensaje a sus fans donde dejó ver su nuevo look.

“Hey tu!!! Mucho ánimo en todo. Si si, a ti. Sonríe”, expresó en su cuenta oficial de Instagram.

Las fotos llegan después de su estadía en las paradisiacas playas donde reveló por primera vez el nuevo tono de su barba “Cuando estás aburrido, blanquea” fue la forma que el boricua eligió para presentar su nuevo look.