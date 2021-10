Ricky Martin rompió el silencio tras las críticas hacia su rostro

Días atrás, Ricky Martin fue noticia luego que se lo viera con un impactante cambio en su rostro. El cantante dio unas entrevistas de cara a sus nuevos conciertos en los Estados Unidos y lució muy impactante.

Tras la repercusión que causó esta nueva imagen que presentó, en donde muchos especularon con que se había colocado bótox, el cantante decidió romper el silencio y aclarar los tantos.



"Hola familia, ¿cómo están? Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara, y yo no me he hecho nada en la cara. Te lo juro", dijo a través de sus historias de Instagram.

“Mirá, tengo líneas. Si me pongo bótox o si me pongo fillers lo hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder. Pero ese día, el día de la entrevista, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas, y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel donde simplemente me inflamé”, agregó mientras se tocaba el rostro mostrando que estaba completamente normal.

Luego, aclaró: "No quise cancelar las entrevistas con toda esa inflamación, pero lo hubiese hecho para no tener que estaría aquí dando toda esta información".

"Mi vida está normal, estoy muy saludable, los conciertos están de pu… madre y seguiremos trabajando fuerte. Pero no hay nada. Los quiero mucho, que estén bien", cerró, entre risas.



Ricky Martin y el problema con el acné en su adolescencia:

En alguna oportunidad, Ricky contó que en su pubertad tuvo muchos problemas con su piel ya que padecía acné. Por este motivo, aprendió a cuidarla.

En su adolescencia, en los 80's, cuando era parte de Menudo, empezó su lucha contra el acné severo que le dejó marcas en la cara y que, con muchos tratamientos cosméticos y trucos de maquillaje, ha podido manejar.

De hecho, Ricky Martin gasta unos 10.000 dólares por semana en tratamientos de estética facial y masajes.



Para salvar el cutis, el músico recurre a algunos productos como agua alcalina, almohadillas para los ojos, un humectante antioxidante y cubitos de hielo. Estos últimos los pasa sobre su rostro para estimular la circulación.

“Se trata de cuidar de mí mismo. Yo primero, y si cuidas de ti primero, entonces puedes ocuparte del resto”, le dijo a la revista Vogue donde además detalló la dieta vegetariana a la que se pega de manera estricta. También aseguró que no hay nada como una buena sesión de hidratación, un consejo que obtuvo de su madre desde que era niño.

