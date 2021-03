Ricky Montaner y Stefi Roitman volvieron al país y se instalaron en un lujoso barrio

Stefi Roitman y Ricky Montaner volvieron al país para instalarse durante una temporada antes de su casamiento.

Según informó la página de Instagram Chusmeteando, la pareja se instaló en Buenos Aires en el exclusivo barrio de Nordelta.

Aunque la pareja no confirmó su arribo, los indicios en redes sociales son contundentes. Desde la cuenta de Mau y Ricky, el futuro marido de Roitman compartió una postal en la que se ve el río que acompañó con una reflexión. "Señor déjame estar presente en todo lo que hago y todo lo que vivo. Que pueda disfrutar de cada momento. Que no me pierda el presente, pensando en el futuro", agregaron.

Stefi, por su parte, fue descubierta en la misma zona en pleno rodaje aunque no se confirmó sobre qué es este nuevo trabajo.

Al parecer, la familia de la actriz también comparte vivienda con el clan Montaner porque fue su hermana, Chantal Roitman, quien también compartió una imagen desde la misma locación.

Por el momento, Mau, Ricky y Ricardo Montaner comenzaron las grabaciones de La voz argentina, el reality que conducirá Marley en el que se desempeñarán como jurados al igual que Sole Pastorutti y Lali Espósito.

Acusan a Ricardo Montaner y sus hijos de dejar sin trabajo a El Polaco

El ingreso de Mau, Ricky y Ricardo Montaner a La voz argentina generó polémica y, según rumores, el cantante venezolano habría movido sus influencias para que los dos jóvenes sean parte del magistrado (compuesto en este caso por cinco integrantes) dejando afuera a un nuevo convocado, El Polaco.

La información la compartió Rodrigo Lussich en Intrusos pero se hizo eco en redes sociales donde los fanáticos hablan de "acomodo" por parte de Ricardo Montaner para que sus hijos mayores sean parte del ciclo.

Aunque no hay fecha definida de lanzamiento, el ciclo contará con la conducción de Marley. Debido a la pandemia, el casting para presentarse en el programa debió realizarse de manera virtual y en enero ya se llevaron adelante las audiciones.