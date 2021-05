Ricky Sarkany compartió emotivas fotos de Félix, el hijo de Sofía Sarkany

Al cumplirse un mes del fallecimiento de Sofía Sarkany, quien hacía una semana se había convertido en mamá de Félix, su padre, Ricky Sarkany escribió unas emotivas palabras a su hija quien murió tras batallar contra un agresivo cáncer de útero.

"Popi, Un mes. Pareciera que pasó muy rápido...pareciera a la vez que fue una eternidad. Cada instante te extrañamos más, tu sonrisa única, tu alegría de vivir y tu amor eterno por tu familia y amigos", expresó Ricky Sarkany.

Ese mismo día, en un álbum de fotos en las que se ve a Sofía con la familia y con amigos, el empresario volvió a hacer catarsis con otro mensaje lleno de sentimiento: "Popi siempre sonriendo, amando y viviendo. Felixito ya sonríe como vos", plasmó con emoción.

Al día siguiente, el empresario compartió otra serie de fotos, las primeras en las que se ve al al bebé rozagante, descansando plácidamente y las del trágico momento en el que arrojan las cenizas de la joven al mar.

"Popi encontré este mensaje que nos dejaste en tu mesita de luz: 'Estoy bien y voy a estar muchísimo mejor' (no tengo dudas que así es) , mientras tanto, Félix sólo agarra a tu conejito y no para de sonreír en sueños. Tus amores Tomi y el cholkito juegan. Ayer fue un día hermoso, compartimos en familia una tarde en la inmensidad del mar donde te despedimos comprometidos en continuar tu sueño y nuestro camino como a vos te gustaría: disfrutando, agradeciendo y sonriendo. Papá o Papucho como me llamabas", expresó Ricky en sus redes sociales.

Ricky Sarkany a su hija Sofía: "Hasta la eternidad sería poco para compartir con vos"

Ricky Sarkany se despidió de su hija mediante las redes sociales. El diseñador escribió una extensa carta para Sofía.

"Popi. Gracias por enseñarnos junto a Gracielita a ser Papás, por darme la oportunidad de ser por un corto tiempo tu maestro y a partir de ahí, tu alumno y admirador. Tu eterna sonrisa y bondad. Si la vida se midiera en períodos de tiempo, hasta ha eternidad sería poco para compartir con vos. Si la vida se mide en felicidad, sueños y pasión, superaste el límite máximo. Gracias por incorporar a la familia a Tomy, el hijo varón que siempre soñamos y por, junto a él, traer al mundo a Felix", dijo Ricky.

