Yanina Latorre estalló de furia al detallar un hecho de inseguridad y delictivo que padeció su hijo menor, Dieguito Fernando durante el fin de semana largo en un restaurante de Pilar. Sin ningún problema cargó con todo contra el Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Yanina contó en sus historias de Instagram: “Dieguito está acá durmiendo, la nueva modalidad. El nene salió a comer afuera a un restaurante en Pilar. En el estacionamiento le robaron las dos patentes del auto. Supongo que para hacer un auto mellizo, y salir a afanar o algo. Este país es….”.

“Esto me trae un quilombo. Ya hicimos la denuncia a la policía, podés circular con la denuncia en la guantera, no cinco meses. Lo que me jode de estos imbéciles, inútiles que andan robado. Chicos vayan a laburar, hagan algo. Ahora yo tengo que hacer todo el trámite de nuevo en el registro del automotor. Llenar el formulario 02, que es el duplicado de patente, pedir un turno, ir con mi marido porque está a nombre de los dos”, comenzó la panelista y no se detuvo.

Yanina Latorre dio detalles del robo que sufrió su hijo, Dieguito Latorre

“Albertico, ¡hace algo para esta sociedad!. Estoy podrida en serio, ya no saben con qué joderte, esto me trae un quilombo. Primero que no salgan a afanar o matar con las dos patentes, que me robaron. Segundo todo el tiempo que se pierde, en hacer todos los trámites de nuevo, cuando lo hice cuando compre el auto”, apuntó contra el Presidente, Alberto Fernández.

Para terminar su video, Latorre completó: “Bueno, necesitaba descargarme”. Además, se animó a advertir a sus seguidores: “Tengan cuidado dónde estacionan. Ya no sé qué decirles”.

