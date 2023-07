Roberto García Moritán ha elegido un lugar muy especial como su búnker de campaña: la emblemática casa en Villa Devoto, que Diego Armando Maradona regaló a sus padres en 1981 y que fue subastada el año pasado como parte de la división de bienes del fallecido astro en noviembre de 2020.

La noticia fue confirmada por Yamil Santoro, jefe de campaña de el marido de Pampita a través de sus redes sociales este jueves: "Nueva sede de la campaña de Roberto García Moritán para jefe de Gobierno, en Devoto. Mañana inauguramos. Vamos a poner en valor un sitio histórico de la Ciudad y de Argentina", escribió en Twitter junto a una foto de la icónica casa.

La casa que Diego Maradona le compró a sus padres en Villa Devoto

El legislador porteño competirá en las elecciones con una lista de Republicanos Unidos, fuera del frente de Juntos por el Cambio, una decisión tomada luego de que Ricardo López Murphy se retirara de la competencia interna de ese espacio.

Roberto García Moritán alquiló la casa de Diego Maradona

La famosa mansión que Moritán alquiló, a solo un mes de las elecciones primarias, tiene una superficie cubierta de 700 metros cuadrados y otros 500 metros cuadrados al aire libre, y su inauguración está programada para este viernes a las 19:00 horas, según reveló Yamil Santoro.

La reacción de Roberto García Moritán ante el discurso de Benjamín Vicuña

El Legislador Porteño acompañó a Pampita en la entrega de los premios Martín Fierro 2023 y presencio un momento incomodo luego de que el ex de su esposa, Benjamín Vicuña diera un polémico discurso acompañado de un guiño a la condcutora.

"Me tomó un poco por sorpresa, pero te soy sincero yo tengo un buen vínculo con Benjamín", comenzó diciendo Moritán a Alejandro Castelo en LAM donde le preguntó por el incomodo momento. Luego, agregó: "Yo sinceramente creo que le comenzó diciendo algo en el que no se sintió representado y no terminó de redondear la idea".

Pampita y Roberto García Moritán

Antes de finalizar, Roberto García Moritán agregó: "Fue incomodo, hubiera preferido que no pasara", dando por finalizado el tema.

J.M