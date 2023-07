Pampita asistió a los Premios Martín Fierro junto a Roberto García Moritán, su esposo. Ambos se vieron envueltos en una polémica cuando Benjamín Vicuña subió al escenario para agradecer un galardón que recibió al Mejor Actor Protagonista de Ficción y dio un tierno discurso sobre todo lo que le dio Argentina. Sin embargo, generó polémica con un comentario que hizo con respecto a sus amores.

"Muchas gracias a este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos. Me dio un amor...", decía Benjamín Vicuña en medio de su agradecimiento por el premio que recibió en la fiesta de la televisión. En ese momento, se dio cuenta de su error y se retractó diciendo: "Me dio tantas cosas...", con una risa incómoda. Desde abajo del escenario, se pudieron ver las reacciones de Pampita y la de Roberto García Moritán.

La reacción de Pampita y Roberto García Moritán

La modelo, al escuchas las palabras de Benjamín Vicuña, respondió con una tierna sonrisa. Pero la reacción de Roberto García Moritán fue muy distinta a la de Pampita, pues se lo vio con cara seria y aplaudiendo con todas sus energías, demostrando clara incomodidad en su lenguaje corporal.

Ahora, Pampita habló con Intrusos sobre el tema y desmintió todo lo que se estuvo diciendo sobre ese momento, haciéndose la desentendida. "Lo que pasó en redes no nos resultó para nada así. Lo vivimos re bien. Fue toda una sorpresa ver al día siguiente lo que le había pasado a la gente", dijo la modelo sobre lo que se dijo en las redes sociales, en donde se llenó de memes con la reacción de Roberto García Moritán al escuchar el discurso de Benjamín Vicuña.

El look de Pampita para los Premios Martín Fierro

Luego, salió en contra de la prensa y aclaró no fue así como realmente sucedieron las cosas. "Ustedes están haciendo interpretaciones equivocadas". Y es que Pampita asegura que el discurso de Benjamín Vicuña no estaba dirigido a ella, sino a todo lo que la Argentina le dio. "Yo no lo sentí de esa manera. Yo sentí que agradecía todo lo que Argentina le había dado. Nunca me sentí identificada".

También habló de las buenas intenciones de Benjamín Vicuña y aseguró que para nada quiso ningunear a la China Suárez ni faltarle el respeto a Roberto García Moritán con sus comentarios. "Jamás él tendría una intención así. Lo conozco mucho. Tiene una excelente relación con Roberto. Se acompañan mucho con la crianza de los chicos. Jamás haría una cosa así. Yo lo conozco mucho a Benja y sé que esa no fue la intención para nada", expresó Pampita.

NL.