Roberto García Moritán estuvo acompañando a Pampita en la ceremonia de los Martín Fierro, cuando presenció el momento en el que Benjamín Vicuña subió al escenario y dio un polémico en referencia a la madre de sus tres hijos.

En LAM, el político rompió el silenció y habló de lo sucedido esa noche en el Hilton. "Me tomó un poco por sorpresa, pero te soy sincero yo tengo un buen vínculo con Benjamín", comentó el marido de Pampita ante la pregunta del cronista Alejandro Castelo sobre si se sintió incomodo.

"Yo sinceramente creo que le comenzó diciendo algo en el que no se sintió representado y no terminó de redondear la idea", agregó Roberto García Moritán, quien a continuación agregó: "El morbo de los directores del Martín Fierro en apurarse a ponchear a Caro que vive con esa sonrisa y esos iluminados todo el tiempo que generaron confusión".

Roberto García Moritán sobre el discurso de Vicuña

Antes de finalizar con su descargo, el marido de Pampita agregó: "Yo no vine acá a suplantar a nadie, yo vine acá a ser el marido de Carolina, a ser un compañero y un gran ejemplo para los hijos de ella y un gran padre para mis hijos". Además agregó: "Fue incomodo, hubiera preferido que no pasara", dando por finalizando con el tema.

El incomodo momento que vivió el marido de Pampita

Benjamín Vicuña recibió el premio Martín Fierro 2023 como mejor actor protagonista, pero lo que captó la atención en las redes sociales fue la reacción de Roberto García Moritán, esposo de Pampita.

Durante su discurso en el escenario, el actor chileno agradeció al país por todo lo que le había dado: "Quiero agradecer a este país que me recibió, me brindó un lugar, me dio a mis maravillosos hijos, me dio amor y tantas cosas". Sin embargo, en las redes se interpretó el "amor" como una referencia a Pampita, quien lucía orgullosa desde su mesa mientras escuchaba el discurso viral de padre de sus cuatro hijos mayores.

Pampita y Roberto García Moritán

La reacción de Roberto García Moritán contrastó completamente con la de Pampita, ya que se mostró incómodo y serio en la mesa junto a su esposa al escuchar a Benjamín Vicuña. Las redes no tardaron en viralizar su imagen y utilizarla en diversos memes.

J.M