Benjamín Vicuña está siendo el blanco de fuertes críticas, tras el discurso que brindó en los Premios Martín Fierro 2023 al recibir la estatuilla a la nominación Mejor Actor Protagónico, por haber interpretado el papel de Santiago Luna, quien padece una enfermedade terminal. El actor fue ovacionado por el público tras crear una escena muy emotiva al final de la novela, ''El Primero de nosotros''.

‘’Muchas gracias APTRA, muchas gracias a los que votaron y a lo que no votaron. Los que están en su casa me piden que suba este premio maravilloso. Muchas gracias a este país hermoso que me recibió, me dio un lugar, me dio unos hijos maravillosos, me dio un amor... Me dio tantas cosas", expresó el chileno, que, al darse cuenta de la frase, intentó zafar riendo y agradecer por otras cosas que le dio la Argentina. Sin embargo, el público lo notó, especialmente las redes, que apuntaron a que lo decía por Pampita y no tardaron en crear memes y una parodia sobre las reacciones de todos.

Ahora salió a la luz un nuevo desde otra perspectiva en la gala, donde deja en claro que al legislador no le gustó para nada la insólita frase de Vicuña y el amor. Fue en Mañanísima, que dieron a conocer el clip: "Esta imagen no se vio en los Martín Fierro’’, expresó Estefi Berardi.

"A Pampita se la ve aplaudiendo con todo su amor a Vicuña y atrás se lo ve a Moritán que no lo aplaude, nadie lo había visto esto", apuntó la panelista, sobre la verdadera actitud que tomó Roberto García Moritán al controversial discurso de Benjamín Vicuña.

Roberto García Moritán opinó sobre el discurso de Benjamín Vicuña

En una nota para LAM, García Moritán dio su opinión filosa sobre las palabras que dijo Vicuña en los Martín Fierro 2023 y que vienen dando mucho de qué hablar: "Me tomó un poco por sorpresa, pero te soy sincero yo tengo un buen vínculo con Benjamín, yo sinceramente creo que le comenzó diciendo algo en el que no se sintió representado y no terminó de redondear la idea", agregó el legislador y añadió:"El morbo de los directores del Martín Fierro en apurarse a ponchear a Caro que vive con esa sonrisa y esos iluminados todo el tiempo que generaron confusión".

"Yo no vine acá a suplantar a nadie, yo vine acá a ser el marido de Carolina, a ser un compañero y un gran ejemplo para los hijos de ella y un gran padre para mis hijos, fue incomodo, hubiera preferido que no pasara", concluyó Roberto García Moritán.

