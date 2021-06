Roberto García Moritán en campaña: Pampita se refirió a su posible rol de “Primera dama”

Vientos de cambio soplan cerca de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán. A la inmminente llegada de su hija se suma una nueva aventura profesional para el empresario gastronómico: meterse de lleno en la arena política.

"Robert está en política hace mucho tiempo. Muchos antes de conocerme a mi. Muchos años antes de conocerme a mi. Ahora, obviamente es más visible porque es mi marido, pero él tiene una vocaciones muy profunda y verdadera porque le encanta", dijo la modelo y conductora a Paparazzi.

El costado social de Roberto García Moritán es el que enamoró a Pampita.

Según las últimas versiones, García Mortián habría sido tentado por el PRO para presentarse a un cargo en las próximas elecciones. Si bien Pampita acompañará a su esposo en la dirección que tome, ya dejó en claro que no dejará su carrera en televisión: "Lo acompañaría en el apoyo incondicional para lo que decida hacer, sea lo que sea en su vida. Lo bueno es que tenemos cada uno su mundo, podemos seguir siendo independientes en ese sentido, seguir haciendo lo que nos gusta sin la necesidad de dejar algo personal por el otro".

Aunque la jurado de La Academia no se ve como Primera Dama confiesa que se transformó en la asesora a la que Roberto García Moritán más escucha.

"Su mejor faceta está en lo social. Me gusta mucho, y además es muy productivo. Consigue sponsors, consigue regalos, consigue trabajos para la gente, o dejar con un trabajo fijo a personas que no tenía una profesión. Está haciendo cosas lindísimas con lo social y me llena de orgullo. Es lo que más me gusta", reveló.

¿Idea de Pampita? Roberto García Moritán reveló un dato clave sobre cómo se llamará su bebé

Falta muy poco para que Pampita y Roberto García Moritán den la bienvenida a su beba en camino. De hecho, hace sólo unos días, Marcelo Tinelli contó en su programa que, para él, la niña se llamaría Antonella. Pero esta vez el empresario, dio detalles claves sobre la identidad que llevará su hija.

Anteriormente, fue la misma Pampita quien tuvo un acto fallido y reveló que la niña llevaría el nombre de Catalina.

Esta vez, fue García Moritán quien se animó a hablar del tema y, embobado, aclaró que su hija en camino no se llamará Antonella. "Ese nombre seguro que no", dejó en claro en un mano en LAM.