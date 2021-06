En el ciclo de Pampita Online de KZO, Pampita contó cómo la asiste su marido cuando llega de ShowMatch La Academia. Tras hacer un vivo desde su cuenta de Instagram mostrando como se movía la beba dentro de su panza luego de comer algo dulce, la modelo compartió esas imágenes con su panel en su programa y reveló que fue Roberto Garcia Moritán quien la ayudó a desarmarse el peinado que tenía en las imágenes.

“¡Esto es una cosa! Este es el secreto de Pampita”, pronunciaba el empresario mientras le intentaba quitar el recogido y la trenzas que llevaba en el cabello su mujer. A lo que la modelo acotó durante la grabación, “el marido que le saca el peinado. ¡Que lindo! Empezó a circular porque tenía muy tirante. Los dejo, estamos festejando nuestros 8 meses de embarazo”.

Pampita contó una costumbre intima de su marido Roberto Garcia Moritán

Una vez que terminó el tape, en el programa volvieron al piso donde Pampita siguió hablando sobre el importante rol de su marido en este momento del embarazo, donde le cuesta un poco más hacer ciertas cosas. “Esperemos que no sea como yo que agarro el bolso y ando todo el día. Por favor, que sea tranquilita”, comentó Carolina.

"Estamos compartiendo otro ser, estamos embobados y pasándola increíble. Va aprendiendo Robert. El no peina, no sabe peinar, el sabe despeinar. Me saca todo eso porque esas gomitas que se usan para sostener el cabello van con cinta aisladora y se pegan mucho”, explicó la conductora.

“Besos a mi amor que me ayuda todos los días, siempre con tan buena onda”, fue la frase que usó Pampita para dar por cerrado el tema mientras bromeaba con sus compañeros sobre el hecho de tener a quien la desvista cada noche al regresar a su casa.

La pareja, se encuentra viviendo un gran momento familiar y personal, disfrutando mucho del embarazo y a la espera de la pronta llegada de la beba, que según Pampita, tiene fecha de nacimiento para el mes de julio.

FF