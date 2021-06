Así fue la reacción de Pampita cuando le hablaron de las amantes de Benjamín Vicuña

Pampita tuvo un momento de incomodidad cuando Maite Peñoñori, para LAM, hizo mención a la lista de amantes de Benjamín Vicuña que dio Angie Balbiani. La modelo al escuchar por donde venía la entrevista cambió de cara.

“No le gustó nada. La verdad que no. Viste que le dije a Angie que si le hablábamos de esto no le iba a gustar”, anticipó la panelista a Ángel de Brito, previo a presentar la nota. “A ver la cara de Pampita”, pidió el tape Ángel.

En primer lugar, Pampita habló del embarazo de Angie y aseguró: “Soy la madrina. Estoy embobada. Estoy chocha. Así que se nos viene un chiquitito y como estamos en la misma etapa, lo podemos transitar juntas”.

“A Roberto no le gustó el chiste de que sean novios, es celoso ya desde ahora”, agregó la top.

Angie junto a Pampita.

Además, Pampita habló de cómo es la relación con sus amistades y el mundo mediático: “No hay problema con las fotos. A veces se da que nos sacamos una foto y a veces no. La amistad sigue estando con muchas de mis amigas. Unas no publican fotos y otras sí y está todo bien”.

Lejos de mantener la paz, Maite fue al hueso y le explicó: “También dijo que hay una lista de mujeres que por fidelidad con vos van a estar en la vereda de enfrente de la grieta. Y dijo que si te la preguntábamos, puede ser que la dijeras sin filtro y embarazada”.

“No es así y mis amigos saben que son muy libres de hacer lo que se les antoje. Yo nunca me ofendo. No soy de reclamar ni nada de eso. No hay ningún problema con ese tema”, confesó Pampita con cara de pocos amigos.

Pero el momento de incomodidad se dio cuando, la cronista insistió en si “no te molesta”. “No nada”, respondió cortante la modelo. y Peñoñori insistió: “Isabel Macedo nombró”.

“No me gusta además que busquen incomodarme y ponerme en malas situaciones. No me gusta que la prensa busque eso en los portales. Yo no lo genero. Ya saben que hace muchos años que soy respetuosa y cuido el vínculo familiar. No hablo de otras personas nunca. No lo necesito. No me paran de pasar cosas así que siempre tengo algo mío para contarles. Y no me gusta la situación incómoda familiar tampoco”, cerró Pampita visiblemente enojada.