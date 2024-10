Este fin de semana, Roberto García Moritán recibió el alta de la clínica en la que estaba internado y retomó poco a poco sus actividades con normalidad. Durante el fin de semana se reunió con sus hijas, fue a alentar a Delfina en un partido de fútbol y el domingo salieron a jugar a un parque con Anita García Moritán, hija de Pampita.

El empresario comenzó la semana llevando al jardín a su hija de tres años que comparte con Carolina Ardohain y fue allí cuando declaró ante las cámaras lo que piensa sobre el polista y nuevo "novio" de la modelo.

Roberto García Moritán rompió el silencio y habló de Martín Pepa

En los últimos días, se supieron los detalles sobre la identidad del nuevo interés romántico de Pampita tras su separación con Moritán. Se trata de Martín Pepa, polista y oriundo del Intendente Alvear ciudad que queda a tan solo 255 kilómetros de General Acha el pueblo en el que nació y creció la modelo. Ambos se habrían conocido en el viaje de egresados durante su adolescencia y pasados los años la vida los volvió a reunir pero ahora en circunstancias completamente diferentes.

La semana pasada, Pampita y Martín Pepa compartieron una salida al Colón y una primer cena juntos y todo indicaría que su vínculo prospera. Mientras tanto, García Moritán esta mañana rompió el silencio y finalmente expresó su opinión sobre el polista pampeano. "Ella puede hacer lo que quiera, es una mujer adulta y sabe, es responsable, inteligente y decide. Cada uno decide", expresó en un móvil de Intrusos.

El exministro también habló de la ayuda que obtuvo durante su estadía en la clínica Puiggari de Entre Ríos y que se encontraba "muy contento". Roberto García Moritán quien estuvo alrededor de una semana y media regresó antes de lo previsto a la ciudad a pesar de que se comentaba que tenía previsto quedarse allí por 21 días. El empresario no quiso dar muchos detalles de su estadía ni quiso que le hablen de Pampita. "Nunca pregunten de Carolina, la madre de mi hija, creo que te lo dije la vez pasada", exclamó hacia el periodista.

Y con respecto a Martín Pepa agregó: "No tenía ni idea. No influyó esto en la separación" dando a conocer que el polista no sería el motivo por el cual vieron truncada su relación Pampita y el político.